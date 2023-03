Liguria, dal 1° aprile tornano le tratte dei 'treni del mare' dalla Lombardia e l'Eurocity Zurigo-Genova prolunga fino alla Riviera di Levante

Da sabato prossimo 1° aprile tornano in servizio i “Treni del Mare” che garantiranno nuovi collegamenti in più tra la Liguria e la Lombardia. Inoltre, sempre dal 1° aprile, l'Eurocity Giruno già attivo tra Zurigo e Genova verrà prolungato fino a Sestri Levante con fermata intermedia a Santa Margherita Ligure-Portofino il sabato e la domenica.

Una nuova opportunità per coloro che scelgono il treno per gli spostamenti quotidiani, per svago e turismo nei giorni festivi con tutto il comfort e l’esperienza di un viaggio multimodale e sostenibile.



"Come lo scorso anno e con un'offerta raddoppiata rispetto al 2022 anticipiamo la riattivazione dei 'Treni del Mare' di un mese rispetto al 2021 e, sempre nello stesso giorno, l'Eurocity da Zurigo verrà prolungato sulla Riviera di Levante – dichiara l'assessore regionale a Trasporti e Turismo Augusto Sartori – Ringrazio Trenitalia e le ferrovie svizzere per la fattiva collaborazione con Regione Liguria: è importante avere nuove opportunità di viaggio per chi, dalla Lombardia e dalla Svizzera, sceglie di venire in Liguria in treno per sfruttare al meglio le vacanze pasquali e i ponti di primavera. Con il 25 aprile di martedì e il 1° maggio di lunedì, infatti, sono già tantissimi i turisti che hanno prenotato una vacanza nelle nostre strutture ricettive”.