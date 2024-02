Vela, da marzo via alla 3a edizione del campionato paralimpico. Cuozzo (CIP): "7mila studenti disabili non riescono ancora a fare sport"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prenderà il via il prossimo 16 marzo il 3° Campionato regionale di vela paralimpica classe "Hansa 303". L'evento, ideato dalla Commissione Nautica del CIP Liguria, è stato presentato questa mattina.

La principale novità dell'edizione 2024 vede l'inserimento della tappa inaugurale di Andora, il 16 e il 17 marzo, che si aggiunge a quelle di Santa Margherita Ligure (6 e 7 aprile), Chiavari (25 aprile), Savona (5 e 6 maggio), Genova (25 e 26 maggio) e La Spezia (7 e 8 settembre).

Al termine della presentazione sono stati premiati gli atleti vincitori dell'edizione 2023: nel singolo Valia Galdi (oro), Eleonora Ferroni (argento) e Luca Prister (bronzo). Primo posto nel doppio per il duo composto da Eleonora Ferroni e Umberto Verna, seguito da Enrico Carrea e Giacomo Ghini e, in terza posizione, Giulio Cocconi e Patrizia Aytano. Premio speciale per la prima atleta di fuori regione Patrizia Castellanza. Il Trofeo Challenger, assegnato alla società che ha piazzato più atleti sul podio, è andato alla LNI di Chiavari e Lavagna. "Gli atleti presenti oggi sono un grande esempio di come lo sport ancora una volta racconti storie di coraggio, volontà e resilienza - commenta l'assessore regionale allo Sport Simona Ferro - Per questo motivo anche nel 2024 abbiamo voluto fortemente ospitare la conferenza stampa di presentazione di questo evento sportivo, che cresce anno dopo anno e porta la vela paralimpica in tutto il territorio. Manifestazioni come queste non hanno solo un grande valore sportivo, ma ci consentono di sottolineare ancora una volta l'importanza di rendere accessibili le spiagge, i porti e le marine della Liguria, che ricordo sarà Regione Europea dello Sport 2025 anche nel segno dell'inclusione"

L'attività per favorire lo sport paralmpico nella nostra regione è ben avviata ma secondo il Comitato Italiano Paralimpico della Liguria, c'è ancora molto da farre: nelle scuole liguri si contanto 7mila alunni affetti da disabilità che non riescono a praticare attività sportive per cause diverse: in primis la mancanza di strutture adeguate: "Se facciamo squadra questi ragazzi potrebbero entrare a far parte di un circuito che farebbe crescere il movimento. Uno dei motivi per cui l'attività sportiva è limitata per esempio è il fatto che palestre e impianti sportivi non sono adeguati. Senza contare che serve personale tecnico - afferma Gaetano Cuozzo, presidente del CIP Liguria