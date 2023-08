Liguria, da giovedì 14 settembre riaprono le scuole fino a sabato 8 giugno

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dopo un'estate da record per quanto riguarda le presenze turistiche in Italia, soprattutto in Liguria, le porte degli istitui scolastici di ogni ordine e grado sono pronte a riaprire le proprie porte. Per quanto riguarda la Ligurias si comincia giovedì 14 settembre 2023 fino a sabato 8 giugno 2024 in tutte le scuole della regione. Fanno eccezione le scuole dell'infanzia, che proseguono invece fino a sabato 29 giugno 2024.

I giorni di lezione nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono 208, che si riducono a 207 nel caso in cui la ricorrenza del Santo patrono cada in un giorno nel quale sia previsto lo svolgimento delle lezioni. I giorni di vacanza stabiliti a livello regionale vanno dal 23 dicembre al 7 gennaio per quanto riguarda le festività natalizie, per poi passare a quelle pasquali con uno stop dal 28 marzo al due aprile compreso (pasqua cade domenica 31).

E poi il lungo ponte del 1° maggio con quattro giorni consecutivi senza lezioni da domenica 28 aprile al mercoledì che apre il quinto mese del 2024. Niente da fare, invece, per la festa della repubblica, considerando che il 2 giugno nel 2024 cadrà di domenica. Insomma, sarà un anno scolastico che si contraddistinguerà anche per i tanti ponti a disposizione delle famiglie per qualche gita fuori porta o per passare del tempo con i propri cari. Manca sempre meno: a seguito di una stagione estiva all'insegna del divertimento, bambini e ragazzi torneranno nelle aule per riprendere i propri percorsi scolastici.