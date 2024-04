Liguria: crollano i mutui, -36% nel 2023 rispetto all'anno precedente

È calato del 36% il numero dei mutui erogati alle famiglie liguri per l'acquisto dell'abitazione nel 2023 rispetto all'anno precedente, quando iniziò l'impennata dei tassi di interesse, i contratti stipulati sono passati dai 1.488 del 2022 ai 952 del 2023, 536 in meno. Lo rileva un'analisi di Kìron Partner Spa, la società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, che si concentra in particolare sui mutui erogati alle famiglie residenti in Liguria nel quarto trimestre 2023. L'analisi fa riferimento al report 'Banche e istituzioni finanziarie' aggiornato e pubblicato dalla Banca d'Italia a marzo 2024.

Nell'ultimo trimestre 2023 le famiglie liguri hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 249,4 milioni, che collocano la Regione al 10/mo posto nel totale erogato in Italia, con un'incidenza del 2,3%. Rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente in Liguria si registra una variazione delle erogazioni pari al -24,8%, per un controvalore di -82,3 milioni. Se si analizzano i volumi dell'intero 2023, la Liguria mostra una variazione negativa delle erogazioni pari al -36%, per un controvalore di -535,4 milioni rispetto all'anno precedente. Sono dunque stati erogati in questi ultimi dodici mesi 952,2 milioni di mutui, volumi che rappresentano il 2,31% del totale nazionale.

Nel 2023 in provincia di Genova sono stati erogati 516,9 milioni con un -37,8% rispetto all'anno precedente, a Imperia 110,3 milioni (-31,9%), alla Spezia 139,3 milioni pari al -34,1%, a Savona 185,8 milioni (-34,5%). Nel quarto trimestre 2023 in Liguria si è registrato un importo medio di mutuo pari a 95.312 euro, in aumento rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 94.697 euro. Mediamente colui che sottoscrive un mutuo in Liguria viene finanziato circa il 17% in meno rispetto al mutuatario medio italiano.