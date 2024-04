Liguria: corso per barman di bordo, dopo il diploma 15 posti sulle navi Costa

Regione Liguria, Accademia Italiana della Marina Mercantile e Costa Crociere presentano il primo corso di formazione per “Barman di Bordo”. Realizzato attraverso il Fondo Sociale Europeo, il corso è gratuito ed è finalizzato alla formazione di nuovi barman da assumere come personale di bordo della flotta di Costa Crociere.

Si tratta di una vera e propria novità nell’offerta formativa della compagnia italiana, proposta per la prima volta proprio in Liguria, che si conferma così come la regione per eccellenza della blue-economy.

La durata complessiva del percorso formativo per “Barman di Bordo” è di 600 ore, suddivise tra 420 ore di lezioni in aula, che si terranno presso il centro di formazione di Villa Figoli des Geneys, ad Arenzano (Genova), e 180 ore di stage retribuito a bordo delle navi della compagnia italiana.

I posti a disposizione sono in tutto 15, destinati a disoccupati, persone in stato di non occupazione o inattivi, che siano cittadini comunitari o extracomunitari in possesso di permesso di soggiorno in corso di validità, maggiorenni, con priorità per i residenti o domiciliati in Liguria.

Le informazioni relative al corso e i moduli necessari per iscriversi alle selezioni sono disponibili sul sito web dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile https://accademiamarinamercantile.it/ammissione-ai-corsi/barman-di-bordo-ed-2024/ e sul sito web di Costa dedicato alla ricerca di personale https://career.costacrociere.it/academy/2024/ barman-di-bordo/.

La chiusura del bando è prevista il 7 maggio 2024. I primi quindici candidati che supereranno le prove di selezione saranno ammessi al corso di formazione. Costa Crociere si impegna ad assumere almeno il 60% delle persone che completeranno il percorso formativo con esito positivo. Nelle ultime selezioni, la compagnia ha offerto un contratto di lavoro a circa il 95% dei partecipanti che hanno terminato con successo corsi di formazione analoghi per altri profili di bordo.

Per accedere alle selezioni del corso per “Barman di Bordo”, oltre a una buona conoscenza della lingua inglese, i candidati devono essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola secondaria superiore di secondo grado, conseguito presso Istituti Professionali di Stato per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera indirizzo settore sala/bar, o in alternativa di un diploma quinquennale generico di scuola secondaria superiore, unitamente ad almeno sei mesi di esperienza lavorativa nel settore, anche non continuativi, oppure a corsi di formazione o stage nel settore bar, da autocertificare da parte dei candidati.

Un’altra possibilità prevista è quella di essere in possesso di un diploma quadriennale di istruzione e formazione professionale, unitamente a un certificato di specializzazione tecnica superiore, conseguito all'esito di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di almeno 800 ore, e almeno sei mesi di esperienza lavorativa, anche non continuativi e/o corsi di formazione o stage nel settore bar da autocertificare da parte dei candidati. Oppure di essere in possesso della qualifica triennale di operatore dei servizi di sala/bar.