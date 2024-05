Liguria, corruzione, Conte: "M5S non vuole correre da solo alle elezioni"

"Se si dovesse andare alle elezioni in Liguria, qui come altrove il M5S non parte mai per stare da solo e per rivendicare un orgoglioso isolamento, è chiaro che bisogna dialogare con le forze civiche e politiche progressiste, che ovviamente si predispongono a voltare pagina rispetto alla malapolitica". Lo afferma il leader del M5S Giuseppe Conte a Genova al termine del corteo di protesta dei comitati della Liguria contro "i progetti calati dall'alto".

L'ex ministro del Lavoro e deputato ligure del Partito Democratico Andrea Orlando può essere un buon candidato presidente di Regione? "Figuratevi se mi metto qui a far nomi, non avrebbe proprio senso, innanzitutto vediamo come si evolveranno i fatti, - replica Conte - se ci sarà una prospettiva per voltare pagina, come ci auguriamo, inizieremo a parlare prima di progetti e programmi per la Liguria, poi solo all'ultimo cercheremo di convergere con le forze che condividono gli obiettivi su quale sia il miglior candidato".