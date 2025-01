Liguria, Coop Power: attive 5 stazioni di ricariche auto per soci e clienti

L'inaugurazione - Taglio del nastro lunedì 20 gennaio per il nuovo punto Coop Power nel supermercato di corso Sardegna. Alla presentazione presente l'assessore comunale al commercio Paola Bordilli e altre autorità del Municipio III Bassa Valbisagno: il presidente Angelo Guidi e gli assessori Sonia Paglialunga e Andrea Barreca.

La partnership - Grazie alla collaborazione con la società genovese Nucleo - Special Concepts, Coop Liguria amplia oggi l’offerta di ricarica per auto elettriche a marchio Coop Power, con tre nuove stazioni presso i supermercati di corso Sardegna, corso Europa e via del Mirto. Una quarta stazione è stata attivata anche a Sanremo, dopo oltre un anno di sperimentazione della prima stazione, inaugurata a fine 2023 al supermercato di via Alessi.

“Abbiamo voluto testare accuratamente il funzionamento delle nostre stazioni prima di ampliare il progetto. Ora siamo pronti a estendere questa iniziativa, che mira a proteggere il potere d’acquisto dei nostri Soci e clienti, anche nel settore della mobilità elettrica. Incentivare l’uso di veicoli elettrici, che contribuisce alla riduzione del riscaldamento globale, è in linea con il nostro impegno per l’ambiente. Le tariffe applicate sono tra le più competitive sul mercato, con prezzi a partire da 0,39 €/kWh per le ricariche da 100 km e 0,49 €/kWh per quelle da 750 km. Stiamo anche valutando possibili agevolazioni per i Soci", afferma Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria.

Le stazioni di ricarica - Una stazione ultrafast da 160 kW con due punti di ricarica, che consente di ricaricare fino a 750 km di autonomia in un’ora, e almeno altri quattro punti di ricarica da 22 kW, che permettono di aggiungere fino a 100 km di autonomia in un’ora. L’accessibilità è garantita anche per le persone con mobilità ridotta. Il pagamento può essere effettuato tramite bancomat, carta di credito o l’app “Charge Assist”, senza necessità di registrazione, utilizzando semplicemente la carta di credito sul cellulare. Le stazioni sono inoltre compatibili con oltre cento circuiti di ricarica europei, tra cui gli otto principali circuiti nazionali, utilizzabili tramite app o carta RFID del proprio fornitore. Inoltre, Coop Liguria, sempre in collaborazione con Nucleo - Special Concepts, offre ai propri Soci sconti dal 5 al 7,5% sull’installazione di pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica domestica.

L’impegno di Coop - Negli ultimi anni sono stati investiti oltre 7 milioni di euro per potenziare l’energia prodotta tramite fotovoltaico. Attualmente sono attivi 13 impianti fotovoltaici, che producono annualmente 2.605.260 kWh, corrispondenti al consumo di circa 965 famiglie. Questo contribuisce a evitare ogni anno l’emissione di 1.214 tonnellate di CO2 e il consumo di 487 TEP (Tonnellate di Petrolio Equivalente). Quando saranno attivi anche gli impianti di Ipercoop L’Aquilone e di Genova Voltri, Coop Liguria coprirà l’8,8% del suo fabbisogno energetico annuo con energia rinnovabile.

Coop Liguria continua a investire nella mobilità elettrica, utilizzando furgoni elettrici per la consegna delle spese nelle grandi città e gestendo una flotta aziendale composta da 9 veicoli elettrici e 12 auto ibride plug-in.

