Liguria, continuano le "notti tropicali": 30 gradi ad Alassio alle 2

di Redazione

Per oggi previste condizioni di disagio fisiologico per caldo in tutta la regione, nella notte potrebbe arrivare un po' di pioggia

Continuano le “notti tropicali” in Liguria, con valori minimi ben al di sopra di 20 grad. Questa notte alle 2.00, Alassio segnava 30.6, scendendo poi (si fa per dire) fino a 27.1, minima più alta della regione. Da segnalare anche i 26.8 di Sanremo e i 26.5 di Monterosso. Alle ore 11.00 la rete Omirl segnala, come valore massimo fin qui raggiunto, 34.8 a Levanto San Gottardo (La Spezia).

Le previsioni meteo di Arpal indicano per la giornata di oggi condizioni di disagio fisiologico per caldo in tuuta la regione, in particolare nelle aree urbane e nelle valli interne poco ventilate. Dalle ore centrali rovesci di intensità anche moderata sui rilievi di Ponente. In tarda serata, il transito di un nucleo di aria fredda in quota favorirà una recrudescenza dei fenomeni su versanti padani di Ponente ed Alpi Liguri con rovesci e temporali sparsi, di intensità moderata.

Per la giornata di domani nelle prime ore della notte rovesci e temporali sparsi in particolare su rilievi padani di ponente ed Alpi Liguri in possibile sconfinamento alle aree costiere. I fenomeni risulteranno al più moderati. Temperature in lieve calo ma ancora possibili condizioni di disagio fisiologico per caldo