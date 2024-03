Liguria, Confindustria: "lezioni giapponesi" per le aziende in vista dell'Expo Osaka 2025

Una “road to Japan” per aiutare le aziende liguri ad approcciarsi ad un mercato ricco di sfide come quello giapponese in vista di Expo Osaka 2025, resa possibile dal contributo del console generale del Giappone a Milano, Kobayashi Toshiaki, e dalla sinergia tra le principali istituzioni del nostro territorio attive nell’export. Ad annunciarne l’avvio è stata la Giornata Paese dedicata al Giappone organizzata ieri da Liguria International, in collaborazione con Confindustria Liguria e con il contributo della Camera di Commercio italiana in Giappone.

Attraverso le testimonianze di aziende con consolidate relazioni di business con il paese del Sol Levante, la scoperta del profondo legame artistico e culturale tra la Liguria e il Giappone e grazie alla consulenza offerta dagli esperti della Camera di Commercio italiana a Tokyo, le imprese partecipanti hanno ricevuto specifico supporto e consigli pratici per il loro ingresso nel mercato nipponico, con particolare riferimento alle occasioni che si presenteranno nell’ambito dell’Esposizione universale in programma ad Osaka dal 13 aprile al 13 ottobre del prossimo anno.

"Siamo felici della riuscita di questa giornata ed è nostro compito di contribuire all’internazionalizzazione della nostra regione – commenta Ivan Pitto, presidente di Liguria International. – È stato un onore ascoltare le parole del console generale del Giappone e un piacere vedere così tanta partecipazione e interesse per l’evento. Ringrazio tutti coloro che lo hanno reso possibile e sono fiducioso che i legami tra la Liguria e il Giappone si rafforzeranno ulteriormente nel tempo a venire".

"In rappresentanza degli imprenditori industriali del territorio ligure, siamo promotori attivi dello sviluppo e delle opportunità nel mercato giapponese – aggiunge Giovanni Mondini, presidente di Confindustria Liguria –. Questo evento ha rappresentato un'eccellente occasione per rafforzare i legami commerciali tra la Liguria e il Giappone e per promuovere la crescita economica della nostra regione".

"Sono profondamente grato per l'opportunità di avere partecipato a questa importante Giornata Giappone – dichiara Kobayashi Toshiaki, console generale del Giappone a Milano –. L'affluenza e l'entusiasmo dei partecipanti hanno testimoniato il forte interesse per il Giappone da parte delle istituzioni e degli imprenditori italiani. Anche da parte del nostro Paese l’interesse è molto: a testimonianza i numerosi eventi organizzati in collaborazione con enti e società italiane. Sono fiducioso che questo incontro contribuirà a rafforzare ulteriormente i legami economici e culturali tra la Liguria e il Giappone".