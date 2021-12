Liguria, conferite le stelle al merito per i lavoratori

di Edoardo Cozza

L'assessore regionale Berrino: "La reazione dopo la crisi è dovuta all'impegno di chi oggi viene premiato"

Sono state conferite stamani ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova le stelle al merito del lavoro concesse ai lavoratori liguri che si sono distinti per particolari meriti di professionalità e condotta morale. L'onorificenza è stata consegnata dall'assessore al Lavoro e Politiche Attive Gianni Berrino.

"La ripartenza e il react del nostro Paese - ha detto Berrino - dipendono anche dal lavoro e consegnare un'onorificenza a chi, in questo momento difficile, si è distinto per attaccamento e capacità dell'ambito lavorativo è per me motivo di grande soddisfazione e ribadisce l'importanza del lavoro per la crescita economica della nostra Liguria e del nostro Paese. Una crescita che dipende unicamente dal lavoro fatto con perizia, passione e dedizione".

La cerimonia riguarda i due anni, 2020 e 2021 perché, causa covid, la tradizionale cerimonia non si è potuta svolgere nella data del primo maggio. La 'Stella al Merito del Lavoro' è un'onorificenza che riconosce singoli meriti di perizia, laboriosità e buona condotta morale dei lavoratori dipendenti da imprese pubbliche o private.