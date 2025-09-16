Liguria, concorso per 160 infermieri. Quasi esaurite le iscrizioni all'Università

GENOVA - Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 160 infermieri per il territorio di Asl 1 e Asl 2. Per l’area metropolitana, invece, è stato incaricato il Policlinico San Martino di avviare nelle prossime settimane una procedura unificata di concorso che coinvolgerà le Aziende sanitarie genovesi.

Si tratta di un’iniziativa che rappresenta un segnale concreto e positivo per il rafforzamento dell’assistenza sanitaria ligure. L’obiettivo è consolidare gli organici e dare nuove opportunità professionali a chi ha scelto di intraprendere questa carriera fondamentale per la salute dei cittadini.

"Questo concorso rappresenta un passo concreto per rafforzare i nostri ospedali e i servizi territoriali – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità della Regione Liguria –. La carenza di infermieri è una sfida che stiamo affrontando con impegno e responsabilità. I dati sulle iscrizioni universitarie in Liguria ci fanno ben sperare. L’Università di Genova, infatti, ha quasi saturato i posti disponibili, con 433 iscritti su 450. Questo significa che i giovani credono ancora in questa professione. L’attivazione di concorsi come quello promosso da Asl 1 e Asl 2 è fondamentale per garantire stabilità al Sistema sanitario e sostenere la riforma dell’assistenza territoriale che stiamo portando avanti con le nuove Case e Ospedali della Comunità".

Il nuovo concorso arriva in un contesto in cui, a livello nazionale, le iscrizioni ai corsi di laurea in Infermieristica hanno registrato un calo del 10%. La Liguria, però, si distingue in controtendenza, grazie ai numeri registrati dall’Università di Genova.

"I dati sulle nuove matricole sono incoraggianti – commenta Carmelo Gagliano, presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Genova – anche se resta il divario tra uscite e nuovi ingressi: ogni anno vanno in pensione circa 320 professionisti, a fronte di circa 280 neolaureati. Ringrazio Regione Liguria per l’impegno dimostrato e rinnovo l’appello a continuare su questa strada, pianificando procedure concorsuali regolari per offrire opportunità concrete ai giovani infermieri e risposte tempestive ai bisogni di cittadini e famiglie".

Nella foto: Carmelo Gagliano.

