Liguria, come in primavera: oggi raggiunti i 22 gradi

di Redazione

Sette gradi in più rispetto alla media di febbraio e per i prossimi giorni le cose non cambieranno. A Calice Ligure meno 0 di minima e 21, 6 di massima

Mercoledì 02 Febbraio 2022