Liguria, code e traffico intenso in tutta la regione

Bollino rosso in Liguria. Il ponte del 2 giugno porta traffico intenso in tutta la regione. In direzione Genova sulla A7 e sulla A26 a causa dei cantieri, in A10 direzione Genova e Ponente e sulla A12 in entrambe le direzioni con tempi di percorrenza 'molto superiori' rispetto alla media.

In A26 coda di 3 km tra Ovada e Masone per riduzione di carreggiata e coda di 6 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori.

In A7 coda Coda tra il Bbivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Est per traffico intenso.

Sulla A10 coda di 7 km tra il bivio dell'A10 con l'A26 Trafori e Varazze per lavori in direzione Francia.

Altri 4 km tra Savona e Spotorno sempre in direzione Francia.

Sulla A26 coda di 5 km tra Ovada e Masone per riduzione di carreggiata in direzione Genova.

Sulla A15 Parma-La Spezia coda di 7 km tra gli svincoli di Aulla e il nodo dell'A12 in direzione La Spezia a causa del traffico intenso.

Sulla A6 Torino-Savona coda di 6 km tra Millesimo e Altare in direzione Savona causa lavori, altri 5 km di coda tra Ceva e Millesimo in direzione Savona sempre a causa dei cantieri.