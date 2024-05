Transport 492: Fermerci, allarme per i cantieri del Pnrr e l'accordo "Genoa Blue Agreement" per la riduzione delle emissioni nel porto di Genova

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nella prima parte della puntata Transport 492, ascoltiamo l'intervista a Giuseppe Rizzi, direttore generale Fermerci, l'associazione che raduna le imprese e gli operatori ferroviari che ha lanciato l'allarme per i cantieri del Pnrr che stanno creando sempre più difficoltà dal momento che tagliano la disponibilità di tratte ferroviarie per il transito della merce. Il quadro appare molto preoccupante visto che si registra il 60% di perdita di capacità per quest' anno e nel prossimo aumenteranno le linee interessate dai cantieri.

Nella seconda parte della puntata parliamo di un accordo importante firmato in Capitaneria di Porto a Genova. Si tratta dell’Accordo volontario denominato “Genoa Blue Agreement” per il porto di Genova, finalizzato alla riduzione dell’impatto delle emissioni in atmosfera provenienti dalle navi che arrivano ed ormeggiano nel porto.

Su iniziativa della Capitaneria di porto di Genova, in cooperazione con il Comune di Genova e l’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, l’Accordo rappresenta un impegno congiunto, nell’ottica del fare sistema, tra gli attori pubblici e privati interessati per affrontare insieme la sfida delle emissioni atmosferiche in una delle aree portuali più significative d'Italia, considerando che tutte le navi che scalano il porto di Genova ormeggiano in adiacenza al tessuto urbano cittadino.

Abbiamo ascoltato le voci dei partecipanti e firmatari, Stefano Messina, presidente Assarmatori, Mario Zanetti presidente confitarma, l'ammiraglio Piero Pellizzari direttore marittimo della liguria e il viceministro alle infrastruttre e trasporti Edoardo Rixi.