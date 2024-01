Liguria, cassa integrazione in netto calo nel 2023: diminuzione del 26,9% rispetto all'anno precedente

Nel 2023 le richieste di cassa integrazione in Liguria hanno registrato un forte calo. Secondo i dati diffusi dall'Inps, le ore autorizzate di cassa integrazione guadagni (cig) sono diminuite del 26,9% rispetto all'anno precedente, pari a -2.114.591 ore. La percentuale di diminuzione ligure è superiore a quella nazionale (-12,7%) e anche a quella delle regioni del Nord Ovest (-14,3%).





"Sono numeri che raccontano di un'economia ligure vivace e in crescita, sia per i lavoratori che per le aziende - spiega il governatore Giovanni Toti - I dati Inps sul ricorso alla cassa integrazione, in netto calo rispetto anche alle grandi regioni del Nord Ovest, si vanno ad aggiungere a quelli sull'occupazione diffusi nei mesi scorsi da enti come Camere di Commercio e European House Ambrosetti, tutti concordi nel parlare di tessuto economico dal segno più che si è ormai lasciato alle spalle la crisi economica post Covid. Rimane ovviamente l'impegno di Regione Liguria nell'affrontare, con i mezzi a sua disposizione, nel gestire le crisi aziendali che ancora insistono sul nostro territorio".





"Dall'analisi di questi dati emerge che il 2023 è stato un anno positivo per le aziende liguri. Nell'ultimo anno vi è stata meno necessità di attivare la misura della cassa integrazione - aggiunge l'assessore regionale al Lavoro e Politiche attive dell'Occupazione Augusto Sartori - In Liguria abbiamo ottenuto risultati eccellenti, migliori della media italiana e del Nord Ovest".





Nel 2023 le ore totali autorizzate in Liguria, che rappresentano il 5% della cig del Nord Ovest, sono scese dunque da 7.862.092 a 5.747.501 e sono diminuite tutte le tipologie di cassa: ordinarie, straordinarie e in deroga. Nel dettaglio, si è registrato un -46% negli ordinari, -17,6% per le straordinarie e -45,3% per quelle in deroga. Nel '23 in Liguria sono diminuite dell'89,1% anche le ore autorizzate dei fondi di integrazione salariale (-3.620.822 ore). Il ricorso alla cassa integrazione è salito a Imperia (+20,4%), mentre nel resto della regione Genova scende -30,3%, La Spezia -53,5% e Savona -18,6%.