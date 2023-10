Liguria, boschi invasi dai fungaioli. Il Soccorso Alpino: "Aumentati gli incidenti, da inizio anno effettuati 414 interventi"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Come Soccorso Alpino in Liguria dal 1 gennaio 2023 sono stati effettuati 414 interventi di questi oltre 300 a persone che si sono infortunate e circa 60 interventi di ricerca per dispersi. Trend in crescita rispetto al 2022.

In queste ultime settimane alle temperature sopra la media si sono aggiunti pochi giorni di piogge molto intense, che hanno trasformato i boschi in vere e proprie oasi per i cercatori di funghi. Un mix perfetto, o forse meglio dire un mix allucinogeno che ha portato però al soccorso alpino più lavoro.

Nei boschi tendenzialmente è sempre meglio non addentrarsi da soli ma almeno in due. Spostarsi in solitaria crea diverse problematiche la principale è che in caso di pericolo l'allarme viene dato solamente a fine giornata dai parenti non vendendo rincasare il boscaiolo. Ne consegue che, quindi, i soccorsi in alcuni casi vengono attivati con ritardi che possono anche risultare fatali.