Liguria, Benveduti in Ansaldo, Pd: "Scambio pubblico-privato da tardo impero, in Regione valzer di nomi senza strategia"

"Prendiamo atto che l'assessore Benveduti, che si sarebbe dovuto occupare del futuro industriale della Liguria e anche di Ansaldo da amministratore pubblico, ha trovato un suo futuro in Ansaldo da manager. Auguri. È, però, una rotazione singolare, di osmosi tra pubblico e privato, mentre si discute ancora del futuro di Ansaldo in Liguria. E un segnale un po' da tardo impero per la politica regionale". Così il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Liguria, Luca Garibaldi, commentando le dimissioni dell'assessore allo Sviluppo economico, Andrea Benveduti.



"Ora - aggiunge il capogruppo Pd in Regione - assisteremo all'ennesimo valzer per la scelta del successore di Benveduti, in una regione in preda a una crisi industriale profonda e ancora senza una strategia energetica degna di questo nome".