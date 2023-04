Liguria, autostrade prese d'assalto per ponte del 25 aprile: incidente tra Savona e Celle coinvolte tre automobili

Traffico intenso e code lungo le autostrade liguri per il rientro dei turisti arrivati in regione per il ponte del 25 aprile. Nel tratto tra Pietra Ligure e Savona, in direzione Genova, si registrano circa 18 km di coda. Ma vi sono code a tratti anche tra lo svincolo di Arenzano e l'allacciamento con la A26. Proprio sulla A26 ulteriori rallentamenti nel tratto tra lo svincolo di Masone e quello di Ovada. Situazione più fluida invece per il momento sull'autostrada A6 verso Torino. In A12 in direzione Genova si segnalano inoltre coda a tratti sempre per traffico intenso tra Chiavari e Genova Nervi.

AGGIORNAMENTO ORE 19

Poco prima delle ore 19:00, sulla A10 Genova–Savona, nel tratto compreso tra Savona e Celle Ligure, è avvenuto un incidente all'altezza del km 33 in cui sono state coinvolte tre automobili.

Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 1° Tronco di Genova di Autostrade per l'Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico transita su una corsia e si registrano 5 km di coda in direzione Genova.