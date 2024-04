Liguria, autonomia, Toti: "Siamo pronti, ma la strada è ancora lunga"

"Siamo pronti per quando l'autonomia differenziata passerà alla Camera, abbiamo portato avanti un lavoro importante sia in sede tecnica che in conferenza delle Regioni e in sede politica con il ministro Calderoli e il vice ministro Rixi per quanto riguarda le competenze specifiche di Regione Liguria ovvero la logistica che è una delle nove materie su cui abbiamo chiesto l'aumento della nostra autonomia". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Occorre aspettare le prossime due tre settimane - ha sottolineato - Non so quanto ci metterà il Parlamento ad approvare in via definitiva la legge sulle autonomie. Dopodiché il ministero come ha già più volte delineato chiamerà al tavolo le regioni che confermeranno la volontà di aprire quella che è la trattativa politica, la stesura del documento sull'intesa Stato-Regioni perché di questo si tratta. Il progetto poi dovrà tornare in Parlamento per il voto conclusivo all'iter e tutte le procedure amministrative per la sua attuazione - ha concluso -. La strada è ancora lunga".