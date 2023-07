Liguria: assestamento al bilancio regionale, manovra da 145 milioni

La manovra complessiva di assestamento al bilancio regionale della Liguria per il 2023 vale oltre 145 milioni. E' stata presentata in Commissione I (Affari generali, Istituzionali e Bilancio) del Consiglio regionale.

In particolare: viene autorizzato nuovo indebitamento per 6,5 milioni a valere sul fondo strategico regionale per finanziare nuovi alloggi per studenti, il recupero edifici di edilizia residenziale pubblica, impianti sportivi e interventi di rigenerazione urbana; un ulteriore finanziamento di 1 milione per il Teatro Carlo Felice; 250mila europer il Teatro nazionale; 100mila euro le attività della "Film Commission"; 150mila euro per iniziative dell'attività cinematografica, dello spettacolo dal vivo, della cultura; 45mila euro per le sovvenzioni di spettacolo di interesse regionale per Programmi di Attività; 565 mila euro il Feamp 2014-2020 e 200mila per il FSE 2014-2020 al fine del completamento dei programmi. Ci sono poi 400mila euro per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati; 135mila stanziati per borse di studio per la spesa relativa ai contributi di iscrizione e frequenza scolastica sostenuta dalle famiglie; 75mila per l'attuazione di iniziative su mercati esteri; 50mila di fondi per le attività sportive; 40mila in più per il fondo regionale per le politiche sociali; 40mila euro destinati per interventi di riqualificazione del trasporto pubblico di taxi e per l'effettuazione dei servizi ferroviari con materiale storico.

Nel rendiconto 2022 sono state accertate entrate per 6 miliardi e 302 milioni e registrati impegni di spesa per 6 miliardi e 132 milioni. Il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022 è positivo ed è pari a 598 milioni e 348mila euro. Il totale delle risorse impegnate per investimenti risulta essere di 404 milioni, di cui 155 relativi al Pnrr e 43 relativi al Piano nazionale complementare al Pnrr. Per quanto riguarda il Pnrr e il relativo PNC, il totale delle somme vincolate impegnate nel 2022 è il seguente: Pnrr - 173 milioni, di cui 156 sulla Salute; Pnc - 43 milioni, di cui 36 sulla Salute. Trasporto pubblico locale, sia su rotaia sia su gomma, per cui si utilizzano somme vincolate provenienti dallo Stato e risorse autonome regionali per circa 19 milioni per la gestione del trasporto su gomma, oltre a 21 milioni per il trasporto ferroviario e 125mila euro per il trasporto per vie d'acqua; Spesa sanitaria: è stato previsto con risorse autonome regionali un fondo integrativo aggiuntivo per un importo di 33 milioni, oltre a 2 milioni per interventi in materia di salute umana, veterinaria e randagismo. Sociale: Regione ha dedicato 30 milioni di risorse proprie, tra cui 16 milioni destinate al fondo di solidarietà per le persone con gravi disabilità e 11 per le politiche sociali. Il Documento di economia e finanza regionale 2024-2026. Regione Liguria ha definito la propria strategia, organizzata in 4 macro aree: tutela dell'ambiente e sostenibilità; attrattività e la competitività del sistema ligure; benessere del cittadino; miglioramento delle attività dell'Ente "La Liguria nel 2022 si è allineata alla crescita nazionale con un aumento di PIL pari a +3,7% - afferma il presidente Toti - Emerge in particolare l'incremento dei consumi delle famiglie (+5,5%) e delle esportazioni (+19,7%). Da evidenziare l'ottimo andamento del settore terziario: si sono verificati incrementi sia nei flussi turistici - con il ritorno dei visitatori stranieri e dati relativi alle presenze superiori a quelli pre-pandemia del 2019 - sia nei flussi crocieristici nonché nei traffici mercantili marittimi. Anche in Liguria il numero degli occupati è aumentato ed è tornato ai livelli pre-pandemici"