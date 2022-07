Liguria, Arpal: domani possibili forti temporali, allagamenti, raffiche di vento o trombe d'aria

Per domani, mercoledì 27 luglio, dalle prime ore del mattino e fino al pomeriggio condizioni di instabilità su tutte le zone con bassa probabilità di temporali forti, possibili allagamenti localizzati e danni puntuali per isolate raffiche di vento o trombe d'aria, grandine e fulmini, piccoli smottamenti. Leggero calo dei valori di umidità ma persistono condizioni di moderato disagio fisiologico per caldo su ABC. Venti settentrionali localmente forti (40-50 km/h) e rafficati al mattino su A e B. Mare localmente molto mosso su C per onda di libeccio in progressivo calo.