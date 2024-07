Liguria, aperte le iscrizioni al corso gratuito "Tecnico Sistemi Audiovisivi" in collaborazione con Msc crocere

Al via le iscrizioni per il corso professionale gratuito “Tecnico Sistemi Audiovisivi per la Trasmissione Radiotelevisiva e per le Telecomunicazioni”, organizzato da Accademia del Turismo e Fondazione Fassicomo in partnership con MSC Crociere, volto a formare 15 studenti tra i 18 e i 35 anni di età da inserire nel mondo professionale a bordo delle navi della Compagnia.

Il percorso formativo, che inizierà a ottobre 2024, prevede un totale di 800 ore di formazione, di cui 200 di tirocinio a bordo delle navi e 600 ripartite tra lezioni teoriche e laboratori presso l’istituto Fassicomo di Via Imperiale a Genova. Le lezioni si terranno dal lunedì al venerdì, con un massimo di 36 ore settimanali.

Stefano Giampedroni:

- Talent Acquisition Manager Msc Crociere - “Questo corso altamente professionalizzante, permette non solo di aggiornarsi sulle nuove tecnologie audiovisive e di brand identity, ma offre concrete opportunità di lavoro e di carriera a bordo delle nostre navi, ideali per chi ama il mare e viaggiare”.

Il corso, finanziato con risorse del Programma Regionale e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus con l'obiettivo “Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita”, è promosso da MSC Crociere per rispondere alla crescente necessità di figure professionali qualificate in grado di operare con le più avanzate infrastrutture tecniche per l'intrattenimento utilizzate durante gli eventi e gli spettacoli musicali di bordo, che abbiano competenze specifiche e trasversali incluse quelle inerenti la transizione ecologica e digitale.

Per iscriversi al corso di formazione, partecipando alla selezione, occorre compilare l’apposita domanda presente sul sito della Fondazione Fassicomo e fornire la documentazione necessaria, incluso l’attestato di diploma superiore, entro e non oltre il 12 settembre 2024.

Chi sono Fondazione Fassicomo, Accademia del turismo e MSC Crociere?

Fondazione Fassicomo è l'Ente di formazione professionale genovese, accreditato presso Regione Liguria e partner di più di 120 aziende del territorio. Da più di 30 anni offre formazione con un approccio didattico attivo laboratoriale, in ambito professionale, pre e post diploma, con un forte focus nei campi della grafica, informatica, della comunicazione e dell’audiovisivo, con uno storico di più di 150 corsi erogati e quasi 3.000 studenti formati.

Accademia del Turismo è l' Ente di formazione professionale e di placement lavorativo, accreditato da Regione Liguria, specializzato nei settori turismo, accoglienza e ristorazione per studenti di tutte le fasce d'età, dai ragazzi di 15 anni agli adulti in cerca di occupazione, con proposte formative professionalizzanti ideate per rispondere alle esigenze delle aziende partner. Tra gli ex allievi, Accademia del Turismo, vanta professionisti sia di sala che di cucina (chef e maitre) che hanno costruito carriere riconosciute sia in Italia che all'estero.

MSC Crociere è il terzo brand crocieristico al mondo, leader in Italia, Europa, Sud America, Golfo Persico e Sudafrica. La Compagnia ha oltre 46.000 dipendenti, di 137 nazionalità diverse, e nel 2023 ha assunto circa 18.000 persone, trasportando 4,1 milioni di ospiti. MSC Crociere dispone di una delle flotte più moderne al mondo, che conta attualmente di 22 navi e che raggiungerà le 25 unità entro il 2027. Nel 2019 il Gruppo MSC ha dato vita alla MSC Foundation per individuare, guidare e supportare impegni di solidarietà umanitari e culturali a livello globale..