Liguria, al via il contest social "Raccontaci il tuo più bel bacio" di San Valentino

Dopo il grande successo ottenuto al Festival di Sanremo dalle video cartoline firmate dal regista Fausto Brizzi, che hanno incassato anche l’apprezzamento del direttore artistico Amadeus (“Vorrei fare i miei complimenti a chi ha ideato lo spot di Regione Liguria che ritengo bellissimo e geniale”), la campagna di promozione territoriale “Liguria da baciare” è pronta a celebrare la festa più romantica dell’anno: San Valentino.

Mercoledì 14 febbraio l’appuntamento è a Genova: l’invito rivolto a tutte le coppie, liguri e non solo, è quello di venire in piazza De Ferrari per farsi scattare una foto con la cornice brandizzata #Liguriadabaciare, la stessa che durante la 74esima edizione del Festival ha abbracciato i baci di tanti innamorati sanremesi. Le immagini verranno realizzate da un fotografo professionista (in servizio dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 20), per poi essere inviate alle coppie, gratuitamente, tramite mail. Durante la giornata, i social di Regione Liguria posteranno sui propri canali le foto e i video degli innamorati partecipanti.

Altra iniziativa legata a San Valentino, il social contest "Raccontaci il tuo più bel bacio in Liguria": compilando il form disponibile sul sito www.lamialiguria.it è possibile inviare una descrizione del bacio più romantico e indimenticabile mai vissuto, che abbia avuto come sfondo i panorami della Liguria. Le frasi più belle saranno proiettate il 14 febbraio sul maxischermo luminoso allestito sulla facciata del Palazzo della Regione.

Inoltre, in varie località liguri saranno posizionate delle cornici a tema, pensate per scattarsi dei romantici selfie. L’appello ai partecipanti è quello di pubblicare le immagini sui social, taggando @lamialiguria, per vivere da protagonisti la campagna #Liguriadabaciare.

Tutti i dettagli sono disponibili sui canali social e sul sito di Lamialiguria. Allo stesso indirizzo web è già disponibile la gallery delle immagini delle coppie che hanno partecipato al casting per lo spot di #Liguriadabaciare del Festival di Sanremo 2024.