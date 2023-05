Liguria, a Genova apre il primo asilo nido bilingue: un modello pedagogico innovativo e consolidato

Aprirà a Genova in Via Ernesto Guala, 15 con l’Open Day del prossimo 30 maggio, dalle 16.30 alle 19.30, il primo Polo dell’Infanzia ligure di Crescere Insieme - Esperia, eccellenza italiana nel settore dei servizi per la prima infanzia. L’asilo nido si caratterizza per essere bilingue e vanta un modello unico e innovativo che mette i bambini e le loro famiglie al centro di un percorso di crescita e sostegno basato sullo sviluppo armonico del bambino.

Durante l’Open Day alle famiglie verrà presentato il progetto Crescere Insieme che guarda all’individualità di ogni singolo bambino con il suo vissuto, il suo contesto, la sua cultura, le sue abilità e le sue emozioni.

Crescere Insieme ha accompagnato nella crescita oltre 30.000 bambini con la missione di consentire loro di ‘imparare a imparare’ per poter essere sempre co-costruttori del loro sapere e co-esploratori delle loro emozioni, tanto importanti per lo sviluppo del bambino. Alle 32 strutture aperte su tutto il territorio italiano, si aggiunge ora quella di Genova, città universitaria e capitale artistica, musicale e culturale, centro che saprà accogliere il nuovo Polo dell’Infanzia grazie alla visione aperta, innovativa e attenta alla cultura della famiglia, dell’infanzia e della donna, anello fragile della società che va sostenuto con politiche di conciliazione famiglia – lavoro. Il modello di Crescere Insieme si pone accanto alle famiglie che diventano il fulcro del progetto educativo, portatrici di propri valori e culture originali e si impegna sulle potenzialità dei bambini e delle bambine, protagonisti attivi del loro imparare.

L’asilo di Genova in via Ernesto Guala, 15 accoglierà bambini dai 3 mesi ai 6 anni con un’attenzione dedicata alle singole esigenze e un modello pedagogico che valorizza l’educazione socio-emozionale come pre requisito di ogni altro apprendimento e la personalizzazione delle attività e delle esperienze. Bilinguismo, Outdoor Education, laboratori STEM, sperimentazioni artistiche, ambienti digitali, caratterizzeranno le attività dell’asilo nido Crescere Insieme Genova Voltri per favorire sviluppo e benessere dei bambini in una fase di crescita così e delicata. “Arrivare a Genova è una grande emozione per noi. Abbiamo portato il nostro modello a Roma, nel centro Italia, in Sardegna, a Bergamo a Lodi, con oltre 32 strutture che seguono i più alti standard qualitativi nel settore della prima infanzia, Genova però lo consideriamo un punto di arrivo importante, l’incontro con un modello sociale e culturale che si è sempre distinto in Italia per innovazione e avanguardia. Offriremo a Genova la ricerca attiva che attraverso gli esperti del nostro comitato scientifico svolgiamo da anni per promuovere la cultura della prima infanzia e favorire modelli di sviluppo e di benessere che mettano i bambini al centro della società.” commenta Domenico Crea, Direttore Generale di Crescere Insieme – Esperia.

L’asilo di Genova, ex ‘Il Pulcino Lele’, promuoverà anche un progetto svolto con i bambini per educare alla bellezza delle immagini attraverso un’esperienza unica e di straordinario significato umano e artistico. I bambini, dopo aver visto alcuni cortometraggi di Emanele Luzzati, artista genovese amato da grandi e piccoli, hanno riprodotto le immagini viste attraverso i colori, richiamando la dimensione sognante della narrativa dell’artista. Il progetto sarà in mostra a Genova a Palazzo Ducale, Casa Luzzati, il 27 e 28 maggio prossimi.

Il Polo dell’Infanzia di Genova è pronto ad accogliere le famiglie ma anche le aziende del territorio che attuano specifici programmi di welfare aziendali e dunque possono aver bisogno di specifici servizi dedicati alla prima infanzia: asili nido con orari flessibili, sostegno alla genitorialità, campi estivi, family days etc. Crescere Insieme vanta una grande esperienza con gli asili aziendali grazie a collaborazioni importanti con realtà come Poste Italiane, Marina Militare, Aeroporti di Roma, Ospedale Lazzaro Spallanzani, Arma dei Carabinieri.