Liguria a "Fruit Logistica" a Berlino, Piana: "Sviluppare nostra leadership nella movimentazione frutta e verdura fresche"

Prima regione per le imprese che operano nella blue economy e primo hub portuale per il traffico di container in Italia. Con queste credenziali la Liguria si accredita a Fruit Logistica, la principale fiera della logistica e del commercio mondiale di frutta e verdura fresca che raccoglie a Berlino, fino a venerdì 9 febbraio, più di 2.600 espositori provenienti da tutto il mondo.

All'inaugurazione di "Liguria Lounge", lo stand di 150 metri con cui Regione Liguria ha riunito, con il supporto di Liguria International, le due Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Orientale e il Centro Agroalimentare di Genova, ha partecipato anche l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana.

"La Liguria è tradizionalmente porta d'ingresso del Nord Italia e d'Europa per tutti i tipi di traffici, inclusa la movimentazione di frutta e verdura fresca per cui già oggi siamo leader in Italia - spiega l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana -. Da tempo supportiamo la comunità economica ligure in un'ottica di sistema integrato, che è essenziale per una concreta valorizzazione dei nostri prodotti all'estero. Ed essere oggi insieme al Fruit Logistica di Berlino, la più grande fiera al mondo di questo settore, ci permette di far sentire ancor più forte la nostra voce per rinnovare e rafforzare questo primato in ottica futura".