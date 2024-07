Liguria, 8 nuovi casi di peste suina africana

Nell'ultima settimana sono 9 i nuovi casi di Peste suina africana rilevati dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino, 8 in Liguria, 1 in Piemonte. Gli otto casi liguri sono stati rilevati tutti in provincia di Genova, uno a Bogliasco, quattro a Genova, uno a Lumarzo, uno a Mezzanego, uno a San Colombano Certenoli (quattro) La positività in Piemonte è stata riscontrata in provincia di Alessandria, a Sant'Agata Fossili. Rimane stabile a 156 il numero di Comuni in cui è stata osservata almeno una positività alla Peste Suina Africana. I positivi dall'inizio dell'emergenza, tutti rilevati in carcasse di cinghiali, sono 661 in Piemonte, 992 in Liguria per un totale nelle due regioni di 1.653.