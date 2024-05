Liguria, 61° edizione del festival Internazionale di Musica da Camera 2024: programma innovativo e trasversale

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video









Dal 12 luglio al 5 settembre Cervo accoglierà la 61esima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera che, in linea con il suo percorso di crescita e maturazione, vedrà per questo 2024 un calendario trasversale e aperto a diversi generi musicali e discipline artistiche.

Oltre al repertorio cameristico di altissimo livello ci saranno appuntamenti dedicati al jazz, al teatro, ai più piccoli, e alla musica d’autore grazie a una serie di importanti collaborazioni consolidate nel tempo con enti internazionali e realtà culturali di rilievo sul territorio. Importante sarà, ancora una volta, lo spazio riservato ai giovani talenti musicali, caratteristica che da sempre connota il Festival di Cervo, grazie alle partnership con alcuni dei più importanti concorsi europei. Ventuno spettacoli in cinque diverse location di altissimo pregio artistico e paesaggistico rendono ricco il calendario del Festival 2024.





"Il Festival internazionale di Musica da Camera - spiega il presidente ad interim della Regione Liguria - unisce un'offerta culturale di grande valore alle bellezze paesaggistiche del Borgo con 21 spettacoli su 5 location, dai diversi suggestivi scorci di Cervo all'ex chiesa Fortezza di San Pietro a Lingueglietta. Come da ormai affermata tradizione ci sarà spazio anche per giovani talenti e per i progetti portati avanti dagli studenti. Non indifferente quest'anno lo sforzo di offrire un calendario innovativo che spazia su diversi generi musicali dal repertorio cameristico al jazz alla musica d'autore sino al teatro collegandoli a realtà storiche suggestive, svelate anche dai volontari del FAI con un impegno di divulgazione culturale encomiabile. I dati sulle ultime edizioni delle presenze al Festival, con concerti sold-out e collaborazioni di pregio, sono saldamente crescenti a dimostrazione di quanto sia baricentrico il turismo culturale per la nostra regione. Siamo certi che quest'anno al successo evidente della manifestazione si sommerà anche un allargamento ulteriore a pubblici diversi, portando linfa aggiuntiva alla promozione culturale della Liguria".





Il cartellone si apre il 12 luglio in piazza dei Corallini con Pensieri e Parole, evento realizzato in collaborazione con Club Tenco, un omaggio in jazz all’universo poetico di Lucio Battisti, che coinvolge, tra gli altri, Peppe Servillo, Fabrizio Bosso e Rita Marcotulli. Il 16 luglio Cervo ospiterà la prima delle residenze artistiche del Festival, che ospiterà presso l’Oratorio di Santa Caterina il recital del Dynamis Piano Quartet, giovane formazione cameristica romana che coinvolge artisti dell’Accademia di Santa Cecilia. Il 19 luglio Cervo ospiterà presso Piazza dei Corallini il duo composto da Enrico Dindo (tra i principali violoncellisti nel panorama nazionale e internazionale) e Monica Cattarossi.





"Il Festival Internazionale di Musica da Camera e Cervo Ti Strega sono eventi di altissimo livello, così come gli altri proposti dal Comune di Cervo, per gli appassionati che, al contempo, mettono in mostra il meraviglioso borgo ligure- dichiara l'assessore regionale alla Formazione e al Paesaggio -. Come Regione Liguria sosteniamo convintamente questo tipo di manifestazioni che esaltano il nostro territorio permettendo alle persone di scoprire e vivere i nostri borghi che, grazie al lavoro condotto in sinergia con i Comuni, sono stati riqualificati e resi più fruibili per eventi artistici e culturali di questo tipo. Nel 2023, a dimostrazione di ciò, ho personalmente consegnato la bandiera regionale al sindaco per sancire l'importanza dell'appuntamento musicale ormai da tempo diventato un grande classico a livello mondiale".





Si prosegue il 23 luglio con la suggestiva commistione di organo e contemporaneità per Interstellar, una produzione originale e multidisciplinare che combina repertorio organistico e vocale antico e contemporaneo da J.S. Bach a H. Zimmer. Il concerto è realizzato con la partnership di Rapallo Musica ETS – Armonie sacre percorrendo le terre di Liguria e con Lions Club Imperia Host.

Saranno invece i talenti giovanili il tema portante dei successivi due spettacoli, con il recital del pianista ceco Marek Kozák (3° Premio Concours Géza Anda Zurigo) e con il recital di Simon Zhu, recente vincitore del Primo Premio al Concorso Violinistico Internazionale “Premio Paganini” di Genova.

La programmazione proseguirà poi il 28 luglio presso l’Area naturalistica Parco del Ciapà con Travessu, il concerto di presentazione dell’ultimo progetto discografico dell’organettista e compositore sardo Pierpaolo Vacca, recentemente prodotto dalla Tuk Music di Paolo Fresu. Uno spettacolo innovativo, basato sull’incontro di linguaggi e universi musicali apparentemente lontani tra loro come la musica tradizionale e l’elettronica.

La programmazione prosegue il 30 luglio con il jazz del pianista Amaro Freitas, giovane artista brasiliano che si sta imponendo all’attenzione del pubblico internazionale con un sound che è un’esplorazione stravolgente della tradizione ritmica e musicale brasiliana proiettata verso orizzonti di elettrizzanti sperimentazioni jazz.





Si prosegue il 2 agosto con Canto per Europa, spettacolo teatrale e musicale di e con Paolo Rumiz, realizzato in collaborazione con Borgate dal Vivo.

La programmazione presegue il 4 agosto con un appuntamento per bambini nel Parco del Ciapà con Ogni cosa a suo tempo, spettacolo di musica, teatro e comicità con Marco Amistadi e Federico Bagnasco.

La musica da camera torna poi il 6 agosto con il recital del violoncellista Stanislas Kim (Primo Premio International Klaipeda David Geringas Cello Competition 2023) e della pianista Marie Rosa Günter, realizzato in collaborazione con FestivAlContrario, e con i due concerti del secondo progetto artistico in residenza, il Caerus Ensemble, che si esibirà con due diversi programmi da concerto il 8 agosto a Lingueglietta e il 9 agosto a Cervo presso l’Oratorio di Santa Caterina.

Valore aggiunto al cartellone e alle ambientazioni naturali sarà conferito da alcuni spettacoli allestiti in situazioni suggestive in grado di regalare al pubblico esperienze uniche. Se il concerto nella chiesa dei Corallini del 23 luglio vedrà l’edificio valorizzato con un disegno luci immersivo e site-specific appositamente studiato per dare risalto alle architetture e agli artisti, il concerto del 11 agosto porterà il pubblico a fruire gli spazi dell’Oratorio di Santa Caterina in una atmosfera completamente diversa. La Monella, con la partecipazione di Margherita Pupulin e de Il Violino Fantastico, verrà realizzato nella forma di Candle light concert. L’evento è realizzato in coproduzione con la Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, uno dei più importanti enti culturali attivi in campo nazionale nell’ambito di ricerca e produzione di musica antica.

Il jazz tornerà sul palcoscenico dei Corallini il 16 agosto con il vocalist jazz GeGè Telesforo e Big Mama Legacy.

Il 20 e 22 agosto il programma prevede i due recital con programmi diversi del Trio Orelon, recenti vincitori del Primo Premio sez. Trio con pianoforte all’ARD International Music Competition di Monaco di Baviera.

Il 23 agosto la programmazione prosegue con il recital de I Violoncelli del Mozarteum, giovane formazione cameristica diretta dal violoncellista Giovanni Gnocchi (docente presso il Mozarteum) e composta da 8 giovani ma già affermati violoncellisti, studenti della prestigiosa università di Salisburgo. L’evento è realizzato in collaborazione con Levanto Music Festival Massimo Amfiteatrof.

Il 28 agosto il palcoscenico dei Corallini ospiterà Alexander Gadjiev, pianista italiano affermato e riconosciuto dal pubblico e dalla critica internazionale per il 2° Premio ex aequo al Concorso Chopin di Varsavia ed. 2021.

Il programma si chiuderà con i due concerti dell’ultima residenza artistica in programma, che coinvolge i Docenti dell’Accademia Internazionale Estiva di Cervo, il 31 agosto in Piazza dei Corallini e il 5 settembre presso l’Oratorio di Santa Caterina.

Intorno al Festival: Cervo e il suo territorio

Parte integrante del calendario di Lento – Cervo borgo di cultura sostenibile, gli eventi collaterali del Festival Internazionale di Musica da Camera coinvolgeranno visitatori, pubblico, associazioni e scuole con la finalità di promuovere il territorio anche attraverso la cultura, integrando alle serate di musica l’offerta del sistema turistico cervese.





Tra le partnership del Festival tornerà quella con il FAI Liguria: in occasione dei concerti del 30 luglio e del 23 agosto il Comune di Cervo, in collaborazione con FAI, organizzerà due visite didattiche gratuite al borgo, aperte a tutti.

Un’altra attività satellite che tornerà anche per il 2023 sarà Storytelling da camera, il progetto che coinvolgerà il Liceo Vieusseux di Imperia e che offrirà l’opportunità ai ragazzi di raccontare attraverso video e interviste un evento culturale internazionale con una prospettiva inedita e informale. Non mancheranno, tra le attività parallele del Festival, altri momenti didattici come le guide all’ascolto realizzate dagli allievi della San Giorgio Musica APS.