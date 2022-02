Liguria, 29 milioni dal Governo per il miglioramento della qualità dell'aria. Molte le azioni previste

di Redazione

Il finanziamento da parte del Ministero della Transizione Ecologica avrà effetti in particolare a Genova e a La Spezia. Toti e Giampedrone; "Una svolta"

Per migliorare la qualità dell'aria in particolare nelle città di Genova e La Spezia il Ministero della Transizione Ecologica metterà a disposizione della Regione Liguria 29 milioni di euro.

Lo comunicano il presidente della Regione Giovanni Toti, l'assessore regionale all'Ambiente Giacomo Giampedrone, i sindaci Marco Bucci e Pierluigi Peracchini in una nota congiunta. Tra le azioni previste "la sostituzione degli autoveicoli privati con veicoli a basso impatto ambientale, la sostituzione di veicoli commerciali con automezzi a basso impatto ambientale, interventi di mobilità alternativa attraverso l'erogazione di contributi ai Comuni interessati da superamenti o da rischio di superamenti dei limiti di qualità dell'aria per la concessione di buoni di mobilità, per l'acquisto di servizi quali abbonamento integrato TPL, sosta e l'abbonamento al car sharing in sostituzione di un veicolo endotermico, per la gratuità di mezzi pubblici in determinate fasce orarie e per l'acquisto di biciclette a pedalata assistita".

Il primo stanziamento previsto è di 5 milioni e 800 mila euro nel 2022, a cui seguiranno 14 milioni e 275 mila euro nel 2023 e 8 milioni e 925mila euro nel 2024. A questi fondi si aggiungeranno 2 milioni di euro di finanziamenti dal Fondo strategico regionale. "L'attenzione all'ambiente e la sua tutela è una delle priorità della nostra amministrazione, su cui la nostra attenzione è sempre stata ai massimi livelli in ogni ambito - commentano Toti e Giampedrone - La sottoscrizione di questo accordo rappresenta una svolta per il miglioramento della qualità dell'aria nella nostra regione, in particolare per quanto riguarda le città di Genova e quella della Spezia, le due realtà su cui si concentreranno i principali interventi".