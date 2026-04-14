Lega, 'In Europa a casa nostra', Rixi: "Da Genova in 500 senza paura a Milano"

Almeno 500 persone partiranno dalla Liguria alla volta di Milano per partecipare alla manifestazione “Senza paura – In Europa padroni a casa nostra”, in programma sabato 18 aprile in piazza Duomo.

Lo annuncia il deputato e viceministro al Mit Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria, sottolineando che la partecipazione regionale sarà organizzata con pullman provenienti da tutte le province.

Secondo Rixi, la mobilitazione rappresenta “un segnale forte di presenza e di impegno” su temi considerati centrali per il futuro dell’Italia e dell’Europa, a partire dall’aumento dei prezzi dei carburanti e dalla capacità dell’Unione europea di rispondere alle crisi economiche e sociali.

Il viceministro critica inoltre l’efficacia degli strumenti messi in campo dalle istituzioni europee, ritenuti non adeguati alla rapidità dei cambiamenti globali. L’obiettivo della manifestazione, aggiunge, è contribuire a un dibattito che porti a soluzioni concrete a tutela di famiglie, imprese e lavoro.

La delegazione ligure, conclude Rixi, sarà a Milano “con determinazione” per far sentire la propria voce e sostenere la richiesta di un’Europa più vicina ai cittadini.

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