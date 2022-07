Lavagna, in estate più accessi al pronto soccorso: l'Asl 4 potenzia il reparto

di Redazione

I dati del mese di giugno evidenziano una presenza giornaliera di 137 pazienti, numeri in Liguria secondi solo al DEA del San Martino e del Santa Corona

Per il periodo estivo Asl4 potenzia il pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Da lunedì 11 luglio 2022 e fino alla fine di settembre entrerà in funzione un'area aggiuntiva - collocata al piano terra dell'ospedale e collegata all'attuale pronto soccorso attraverso un percorso interno - dotata di 9 posti letto (8 di osservazione breve intensiva più 1 di medicina d'urgenza).

L'obiettivo è far fronte al rilevante incremento degli accessi al pronto soccorso durante i mesi estivi quando la popolazione del Tigullio aumenta per la presenza dei turisti.

Gli accessi del 2022, aumentati mediamente di circa il 25 per cento rispetto al 2021 e pressoché invariati rispetto al 2019 (non risultano comparabili i dati del 2020 segnati dal lockdown pandemico), indicano un notevole aumento di accessi tra giugno e

settembre, con il picco a luglio e agosto quando il numero di accessi raddoppia quello invernale.

I dati del mese di giugno evidenziano una presenza giornaliera di 137 pazienti contro i 147 del 2019 (di cui il 45 per cento in autopresentazione): numeri in Liguria secondi solo al DEA di II livello del Policlinico San Martino e del Santa Corona San Paolo di Savona.

"Era evidente la necessità di offrire un'accoglienza più adeguata in termini di presa in cura e logistica ai pazienti presenti all'interno delle varie aree del DEA, specialmente in relazione all'incremento del loro numero durante i mesi estivi" dichiara il direttore generale di Asl4 Paolo Petralia.

"Questo intervento di ampliamento consente di garantire una risposta sanitaria ancora più efficace e di traguardare più agevolmente l'ospedale di Lavagna verso i prossimi mesi che saranno importanti per la programmazione e gli investimenti legati soprattutto al Pnrr" è il commento di Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria e Assessore alla Sanità.