Lavagna, annunciato l'ampliamento per il pronto soccorso dell'ospedale

Attraverso 2,5 milioni stanziati dal Ministero della Salute l'ospedale di Lavagna (Genova) sarà potenziato attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento del pronto soccorso nella zona triage, l'ampliamento del blocco operatorio e la realizzazione di una piastra ambulatoriale da adibire temporaneamente a pronto soccorso. Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Liguria Massimo Nicolò illustrando il programma di investimenti per l'edilizia sanitaria nell'Asl 4 chiavarese e nell'Asl 5 spezzina approvato in Giunta.

Una struttura consolidata - "Si tratta di una serie di interventi finanziati dal Ministero della Salute che ha sbloccato importanti risorse per le nostre strutture sanitarie pari a un complessivo di 16 milioni - spiega l'assessore -. Nell'ambito del programma è stato condiviso una più puntuale individuazione degli interventi di Asl 4 e Asl 5 in materia di efficientamento energetico e di ristrutturazione edilizia. Asl 4 e Asl5 hanno quindi inserito nel loro programma anche i consolidamenti strutturali e il posto di polizia in Asl 5 e in Asl 4 la ristrutturazione e l'ampliamento del pronto soccorso, oltre all'ampliamento del blocco operatorio".

Il dettaglio dei padiglioni - L'Asl 5 ha chiesto di rimodulare due interventi: il primo, con un costo di circa 514 mila euro a valere sui fondi statali, per la manutenzione straordinaria dei padiglioni 3, 4 e 7 dell'ospedale Sant'Andrea della Spezia. Per il padiglione 7 è previsto un intervento di iniezione di resine nel terreno di fondazione, per il padiglione 3 il consolidamento strutturale del padiglione e la manutenzione straordinaria per il rifacimento della copertura del padiglione Anatomia, per il padiglione 4 è prevista a manutenzione straordinaria del solaio laboratorio di biologia molecolare e del punto di polizia.

Occhio all'ambiente - Per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l'efficientamento energetico è prevista la sostituzione della caldaia del Sant'Andrea e del centro disabili in località Gaggiola e un intervento di installazione delle canne fumarie al Sant'Andrea.

