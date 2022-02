La Spezia, video a scuola per spiegare le opportunità della blue economy

di Edoardo Cozza

Promozione della "Rete per il Lavoro", azione pilota di “MA.R.E. – Marché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi”

Ancora novità per "Rete per il Lavoro", il progetto pilota di “MA.R.E. – Marché transfrontalier du travail et Reseau des services pour l’Emploi” finanziato dal programma Italia-Francia Marittimo. Alla Spezia è stato presentato il “Catalogo dei Servizi – Lo strumento per orientarsi nel mondo del lavoro”, che ha la finalità di rendere chiari e accessibili tutti i servizi della Rete agli spezzini.

Si tratta di un documento realizzato dai 36 soggetti che ne fanno parte e rivolto a chi cerca un'occupazione o formazione nel settore della blue economy, ma anche a chi sta cercando un nuovo lavoro o agli studenti. I 36 soggetti pubblici e privati della rete sono suddivisi in macro aree (Enti pubblici, Associazioni di categoria, Sindacati, Agenzie formative, Agenzie per il lavoro, Enti del terzo settore, Enti di ricerca e Comuni della provincia) e a ognuno è dedicata una scheda dettagliata con l’indicazione dei servizi offerti, nomi e recapiti dei referenti, orari e modalità di contatto. Tra i servizi vi sono: sostegno alla ricerca attiva del lavoro, segnalazione di opportunità di lavoro, formazione o tirocinio e creazione di impresa.

Sono stati presentati inoltre gli 8 video realizzati per raccontare lo Sportello Infolavoro e la Rete per il lavoro e quali sono i profili professionali più richiesti dal territorio e in particolare dalle aziende della Blu Economy.

I video, pensati soprattutto per le scuole, nascono con l’obiettivo di essere un utile strumento di orientamento per gli studenti nella scelta dei loro percorsi formativi. I settori interessati sono quello dell’economia del mare: Miglio blu – Nautical District La Spezia, Nautica, Logistica portuale, Turismo, Subacquea, Ricerca e Meccanica e Difesa.