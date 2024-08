La Spezia: Via dell'Amore, chiesta gratuità per i residenti

Si è svolto questa mattina nella sede del Parco nazionale delle Cinque Terre a Manarola, il Consiglio Direttivo dell'Ente. In apertura, dopo le comunicazioni della presidente Donatella Bianchi e l'approvazione del verbale della seduta precedente, via libera alla prima variazione del Bilancio di Previsione 2024 che ha aumentato la previsione di entrata derivante dalla vendita delle carte servizi Cinque Terre Card. Passaggio approvativo anche per la Relazione alla Performance 2023, documento che a valle dell'attività di programmazione, evidenzia, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi e alle risorse, anche in termine di miglioramento di servizi all'ambiente e alla collettività.

Al punto all'ordine del giorno dedicato alla Via dell'Amore, il Consiglio ha preso atto della richiesta del presidente della Provincia Pierluigi Peracchini di estendere l'accesso gratuito ai residenti della Spezia e registrato l'apertura da parte del sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia. Indicazioni puntuali su orari e tariffe arriveranno a valle della riunione tecnico operativa programmata per il giorno lunedì 5 agosto. In evidenza l'approvazione dell'accordo quadro tra Ente Parco e Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile da cui prederà avvio una collaborazione di carattere scientifico, culturale, formativo-divulgativa diretta alla promozione della cultura della sostenibilità`, in particolare sui temi legati ai cambiamenti climatici.