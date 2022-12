La Spezia, taglia la strada e fa cadere una ragazza in motorino senza soccorrerla: 85enne nei guai

Un'anziana di 85 anni in auto taglia la strada a una ragazza in motorino che rovina a terra ma non si ferma per soccorrerla e se ne va. È successo alla Spezia. L'anziana, residente a Porto Venere, è stata identificata grazie alla ricostruzione della targa, i cui primi lettere e numeri sono stati fotografati da un passante. Dopo un paziente lavoro sulle banche dati gli agenti della Polizia locale spezzina sono risaliti al veicolo e all'intestatario ma non potevano credere che alla guida ci fosse proprio una donna di 85 anni. Così, grazie alla collaborazione dei Carabinieri e della Municipale di Porto Venere che hanno completato l'identificazione e hanno visto il veicolo, gli agenti della Polizia locale della Spezia hanno convocato l'anziana al Comando di viale Amendola dove è stato formalizzata l'identificazione come conducente del veicolo coinvolto nell'incidente per l'ipotesi di reato di omissione di soccorso e fuga.

L'anziana rischia pene pesantissime: per il reato di omissione di soccorso è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni e la sospensione della patente da uno a tre anni. Per il reato di fuga in incidente con lesioni, rischia la reclusione da un anno a tre anni e la sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a un anno. Da un punto di vista amministrativo, verrà contestata la sanzione per la mancata precedenza e la decurtazione di 15 punti dalla patente di guida. Considerata la gravità del fatto inoltre, l'anziana è stata anche segnalata per la verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il possesso futuro della patente di guida, una volta che, eventualmente, terminerà la prevista sospensione.