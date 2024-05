La Spezia, sopralluogo per i lavori di potenziamento e adeguamento argini fiume Vara: a ottobre la fase di ultimazione

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video









“I lavori di potenziamento e adeguamento degli argini del fiume Vara sono in fase di ultimazione per quanto riguarda la parte nel comune di Vezzano Ligure, mentre si concluderanno a ottobre prossimo per quanto riguarda quella nel comune di Follo: grazie a questo intervento si va a mettere in sicurezza di un’ampia area urbanizzata sulla sponda destra del fiume”.

Così l’assessore alle Infrastrutture e Difesa suolo della Regione Liguria, che questa mattina ha effettuato un sopralluogo sui lavori.

“Si tratta di un intervento importante e atteso – spiega l’assessore – che prevede in parte la realizzazione di una nuova arginatura e in parte l’adeguamento degli argini esistenti, per una estensione di circa 1700 metri, per un valore complessivo dell’intervento di oltre 1milione e 400mila euro”.

Gli interventi hanno come obiettivo il contenimento della piena duecentennale del fiume Vara.

L’intervento si sviluppa lungo la sponda destra per un tratto a monte della confluenza del torrente Durasca (circa 1200 metri nel comune di Follo) e per un tratto a valle della confluenza (circa di circa 500 metri nel comune di Vezzano Ligure).

“Oltre a questo finanziamento – conclude l’assessore – un ulteriore milione di euro è stato stanziato per la realizzazione dei lavori di adeguamento dell’alveo del tratto terminale del torrente Durasca, prima della confluenza nel Vara: in questo modo andiamo a garantire la definitiva sicurezza idraulica delle aree urbanizzate che sorgono sulla sponda destra del fiume”.