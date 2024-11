La Spezia: sindaco Peracchini in Cina, visitate sede tv con 1 miliardo di telespettatori, accademia artistica e fabbrica di auto

Un'intensa giornata di incontri istituzionali ha visto protagonista il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, in visita nella regione di Jilin, nella Cina nord-orientale. Il programma è iniziato con una visita all'emittente radiotelevisiva di Jilin, con sede nel capoluogo Changchun, la principale della regione, che conta oltre un miliardo di ascoltatori. In questo contesto, Peracchini ha incontrato il direttore Liu Tieduo e la redazione, sottolineando l'importanza della promozione turistica e culturale della Spezia e del suo territorio, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra le due realtà.



Successivamente, il sindaco ha visitato l'Accademia delle Arti di Jilin, uno dei principali istituti della regione, noto per la sua offerta formativa diversificata, che spazia dalla pittura al cinema, dal design al teatro, e molto altro. L'incontro con il direttore Zhang DongHang, i membri dello staff e gli studenti ha aperto la strada a una futura collaborazione tra le università e gli istituti scolastici della Spezia e quelli di Jilin, con particolare attenzione agli scambi con il Conservatorio Puccini della Spezia. L'obiettivo è promuovere iniziative culturali che coinvolgano studenti cinesi e italiani, offrendo loro esperienze innovative e opportunità di crescita anche sul piano professionale.



“Il futuro corre veloce in Oriente, con grandi progressi in tutti i campi, soprattutto in quello tecnologico. Favorire scambi economici e culturali è una via per restare competitivi e al passo con i tempi”, ha dichiarato il sindaco Peracchini. “La cultura è il mezzo per abbattere i muri delle differenze e costruire un domani migliore per le nuove generazioni. Siamo pronti a intraprendere questa nuova avventura con la regione di Jilin”, ha aggiunto.



Nel pomeriggio, la delegazione ha visitato la sede della First Automobile Works, una delle principali aziende cinesi nel settore della produzione automobilistica. La giornata si è conclusa con un incontro ufficiale con il governo di Changchun, accompagnato da uno scambio di crest, simbolo di un'ulteriore consolidata amicizia e cooperazione tra le due città.