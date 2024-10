La Spezia: Silvia Salis, vicepresidente Coni, su Nave Italia per "Cambio di Rotta" a favore dei ragazzi fragili

Per la conclusione della campagna “Cambio di Rotta” 2024, Nave Italia, il brigantino a vele di Fondazione Tender to Nave Italia battente bandiera della Marina Militare, ha portato a bordo un ospite speciale: Silvia Salis. Il vicepresidente vicario del Coni, da sempre sensibile alle cause dei più fragili, è salita sul brigantino solidale e ha partecipato insieme ai ragazzi dell’Associazione Conto alla Rovescia (A.C.A.R.) ad alcune delle attività che vengono svolte durante la permanenza sul brigantino, secondo il metodo Nave Italia.

"È sempre un’emozione - dice Silvia Salis - riscontrare i vantaggi di un’esperienza di sport e socialità, soprattutto quando questa diventa mezzo di inclusione e di sviluppo di attività che possono migliorare la vita di tutti i giorni, anche e in particolare per ragazzi più fragili. Per me è un onore aver partecipato oggi alle attività del progetto Cambio di Rotta che, grazie alla loro natura sportiva e sfidante, ritengo essere il perfetto connubio per sviluppare nei ragazzi e in tutti noi competenze sociali utili ad una sempre maggiore indipendenza".

Si conclude così nelle acquedel Golfo dei Poeti “Cambio di rotta”, la campagna solidale 2024 che in circa 6 mesi, toccando 9 porti italiani, ha portato a bordo del brigantino di Fondazione Tender to Nave Italia, in compagnia dell’equipaggio della Marina Militare e dello staff scientifico della Fondazione, 21 tra associazioni ed enti no profit del terzo settore provenienti da tutta Italia e una dal Sudafrica, per sperimentare i benefici del metodo Nave Italia.

Già aperte le iscrizioni per partecipare alla campagna Nave Italia 2025 destinata, come ogni anno, ad associazioni, istituzioni ed enti del terzo settore che desiderino far partecipare i propri assistiti a questa esperienza unica. Gli interessati potranno presentare il proprio progetto compilando il modulo online nell’area “Progetti” del sito www.naveitalia.org fino al 3 dicembre 2024. Per qualsiasi dubbio o richiesta è possibile contattare la Segreteria telefonando allo 010 40 70 529 o scrivendo una e-mail a progetti2025@naveitalia.org .





Associazione Conto Alla Rovescia (A.C.A.R.) - ACAR Aps è un'associazione pazienti nata nel 2006 dall'incontro e dalla tenacia di un gruppo di genitori di bambini/e affetti/e da malattie rare dell'apparato osteoarticolare (Osteocondromi Multipli, Malattia di Ollier e Sindrome di Maffucci). Scopi principali dell'Associazione sono diffondere la conoscenza di queste patologie rare, supportare i malati e i loro familiari nelle problematiche fisiche e psicologiche nonche´ burocratiche e/o amministrative, creare una rete di riferimento di strutture ospedaliere e medici esperti, stimolare la ricerca scientifica.

FONDAZIONE TENDER TO NAVE ITALIA - Fondazione Tender To Nave Italia ETS, ente senza scopo di lucro fondato nel 2007, promuove numerosi progetti di solidarietà a favore di Associazioni no profit, Onlus, Scuole, Ospedali, Servizi sociali, Aziende pubbliche o private che sostengono azioni inclusive verso i propri assistiti e le loro famiglie. Mission della fondazione è combattere ogni forma di pregiudizio sulle disabilità e sul disagio sociale, abbattendo il muro dell’indifferenza e ponendosi al fianco di persone fragili che, a causa di quel pregiudizio, rischiano di finire ai margini della comunità. Gli strumenti della Fondazione sono progetti educativi e riabilitativi che vengono realizzati a bordo di un brigantino a vela condotto da un equipaggio militare e battente bandiera della Marina Militare. Su Nave Italia