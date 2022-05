La Spezia, ruba la carta credito a un portalettere e compra birra e sigarette 

di Redazione

L'uomo è stato individuato e denunciato grazie al sistema di videosorveglianza

La Squadra Mobile della questura della Spezia ha identificato e denunciato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito un cittadino marocchino di 35 anni, senza fissa dimora, pluripregiudicato.

L'indagine ha avuto inizio nel mese di aprile, quando una portalettere di Poste Italiane, alla quale era stata rubata la borsa nell'auto di servizio, ha ricevuto sul proprio cellulare alcune notifiche relative a diverse operazioni effettuate mediante l'uso fraudolento della propria carta di credito.

Gli accertamenti in alcuni esercizi commerciali, in particolare talune tabaccherie del centro cittadino presso cui l'autore usava la carta per effettuate acquisti di elevati quantitativi di sigarette e birra, le informazioni assunte dai testimoni e dalle riprese di videosorveglianza hanno condotto all'identificazione dell'autore e alla denuncia.