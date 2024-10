La Spezia: riapre il Teatro Civico con il premio Oscar Nicola Piovani, Gianfelice Facchetti e Dario Vergassola

Il Teatro Civico svela la nuova veste alla Città dopo i lavori di restyling, con un programma di tre eventi previsti da domenica 3 a giovedì 7 novembre.

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini dichiara: “I lavori di restyling dell’interno del Teatro Civico sono in conclusione e noi siamo già pronti per riaccogliere il pubblico con un programma di inaugurazione di alto livello per tutte le età, che anticipano l’inizio della stagione teatrale. Un luogo storico, che presto sarà riconosciuto ufficialmente come Monumento Nazionale, e per il quale in questi anni abbiamo portato avanti una riqualificazione senza precedenti: un primo lotto concluso l’anno scorso con nuovi infissi per l’efficientamento energetico ed un secondo lotto, che completiamo in questi giorni, e che ha visto la sostituzione delle poltrone che saranno più comode e accoglienti, nuovi tendaggi ed arredi che doneranno al teatro un aspetto unico, accattivante, degno del ruolo centrale che ricopre nella nostra città. Il Teatro Civico è un simbolo della Spezia che stiamo valorizzando con questo intervento e portando ogni anno un cartellone di spettacoli che ogni stagione stupisce e sorprende sempre di più, e si unisce al grande progetto di investimenti nel settore della cultura che comprende tutte le strutture, come il Camec, che sarà inaugurato il 5 ottobre, il Museo Lia, con il rifacimento della facciata e mostre internazionali, la Mediateca, oggetto di un recente restyling e molti altre”.

“Dopo tanti anni il Teatro Civico, centro emanatore di cultura fondamentale per La Spezia, indossa un vestito nuovo in vista di una stagione di spettacoli ricca di grandi nomi e spettacoli per tutti i gusti”, afferma il direttore artistico Alessandro Maggi - Un momento che merita l’attenzione di una comunità, per festeggiare con una serie di eventi di inaugurazione una gioiosa riapertura in un teatro rinnovato e più accogliente”.

Il nuovo sipario si aprirà domenica 3 novembre alle 21 con Eravamo quasi in cielo di Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, indimenticato campione dell’Inter e capitano della Nazionale Italiana di calcio, che racconta la storia dello scudetto vinto dallo Spezia nel 1944. Si prosegue martedì 5 novembre (ore 21) con Pierino e il lupo, condotto da Dario Vergassola e con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Giancarlo De Lorenzo. Giovedì 7 novembre (ore 21) chiusura con il premio Oscar Nicola Piovani, pianista, compositore e direttore d’orchestra di fama nazionale e internazionale, che porterà sul palco del Teatro Civico Note a margine. Si tratta di un racconto musicale narrato da Piovani con l'aiuto di quattro strumenti che agiscono in scena.