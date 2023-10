La Spezia, Premio Lunezia Antologia a Sergio Caputo per i 40 anni di "Un sabato italiano"

Aveva cominciato la festa itinerante del quarantennio proprio in Liguria, martedì 12 aprile a Genova al Teatro Govi di Bolzaneto, per la "serata zero" del tour celebrativo di "Un sabato italiano" uscito nel 1983. Sergio Caputo adesso torna nella nostra regione, alla Spezia, per ricevere il Premio Lunezia Antologia 2023, proprio per "il valore musical letterario del brano 'Un sabato italiano'", canzone che dava il titolo al fortunatissimo album divenuto nel tempo un oggetto di culto dei fedelissimi.



L'artista romano sarà uno dei protagonisti della serata d'onore al Teatro Civico della Spezia, il 29 ottobre alle 21,30. Tra i premiati, per meriti musical-letterari, anche l'artista inglese Sophie and the Giants , in vetta alla classifiche europee, e Max Pezzali ex degli 883. Un riconoscimento anche all'ultimo album di Edoardo De Angelis, prodotto da Francesco De Gregori. Il Premio Lunezia 2023 prevede un omaggio a Toto Cutugno, nato e cresciuto alla Spezia, alla presenza del figlio Niko. Un riconoscimento speciale della rivista "Cinecorriere" per l'artista napoletano Lello Savonardo. Tra i presenti anche Dario Salvatori , critico musicale e volto televisivo.



“Il Premio Lunezia – dice il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – è un’eccellenza del panorama artistico-culturale italiano dalla lunga tradizione e che ha visto avvicendarsi grandi nomi. Un ringraziamento a Stefano De Martino e a quanti sono impegnati nell’organizzazione di questa edizione che siamo ben lieti di ospitare al Teatro Civico".





"Il Premio Lunezia con il suo impegno di valorizzare l'arte-canzone nel tema del "valore musical-letterario" - dichiara il Patron Stefano De Martino - taglia il traguardo di 28 edizioni con l'onore di decidere il "Premio Lunezia per Sanremo" durante uno dei Festival di musica leggera più importanti del mondo, il Festival di Sanremo".





La parte "agonistica" della serata prevede la super finale della sezione nuove proposte, 3 cantautori e 1 band (su 300 partecipanti) che si contenderanno il podio e il contratto con Sony Music, con la nuova sezione "Canzoni Sostenibili" dedicata al cantautorato ispirato alla causa ambientalista.