La Spezia: nuova idrovora Canal Grande pronta a fine luglio

Sarà operativa, collaudata e pronta ad entrare in funzione entro la fine di luglio la nuova idrovora in sponda destra del Canal Grande ad Ameglia. I lavori stanno procedendo speditamente, con il completamento e la finitura dell’intervento. L’impianto è stato finanziato da Regione Liguria per 6 milioni di euro. Contestualmente, entro pochi giorni, saranno conclusi anche i lavori di via Pisanello così da consentire, dal 20 luglio, la sua completa riapertura nei due sensi di marcia.

“Questo impianto è frutto di un grande impegno del presidente della Regione Giovanni Toti, nel suo precedente ruolo di commissario di governo per le opere contro il rischio idrogeologico – sottolinea il commissario ad acta e assessore regionale per la Difesa del suolo Giacomo Giampedrone -. Si tratta dell’opera più grande di riduzione del rischio residuo che sia stata mai realizzata su quel territorio dalla struttura commissariale di Regione, in nome e per conto del Comune. È certamente una delle più significative sui colatori minori. Grazie a questo impianto, che consegneremo al Comune dopo il collaudo, circa duemila persone residenti in quell’area potranno vivere e lavorare in sicurezza, con una riduzione davvero molto considerevole del rischio residuo legato alla piena del Magra”.

L’impianto, finanziato da Regione Liguria nell’ambito del Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico per un importo di circa 6 milioni di euro e realizzato dall’impresa lombarda T.M.G. Scavi S.r.l., consentirà infatti di scaricare direttamente nel fiume Magra i volumi idrici del Canal Grande, accumulati in caso di concomitanza con la piena duecentennale del fiume Magra e la conseguente chiusura della paratoia che garantisce il sezionamento idraulico.

Pochi giorni prima, entro il 20 luglio saranno ultimati anche i lavori di ripristino della pavimentazione di Via Pisanello, con la rimozione delle istallazioni di cantiere e il ripristino delle opere a verde e della segnaletica stradale, consentendone la riapertura al traffico nei due sensi di marcia.