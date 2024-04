La Spezia, nautica: Sanlorenzo approva bilancio, dividendo di 1 euro ad azione

L'assemblea ordinaria degli azionisti di Sanlorenzo, leader a livello mondiale nella nautica di lusso con sedi tra La Spezia, Ameglia e Massa, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la distribuzione di un dividendo pari a 1,00 euro per azione per complessivi 34.804.693,00 euro. La data di stacco cedola - informa una nota dell'azienda - sarà il 20 maggio 2024, con pagamento il 22 maggio 2024. L'importo del dividendo relativo all'esercizio 2023, in crescita di circa il 52% del dividendo per azione 2022, corrisponde a un pay-out di circa il 38% del risultato netto di Gruppo.

L'Assemblea ha anche deciso di riportare a 12 il numero dei componenti del consiglio di amministrazione nominando Tommaso Vincenzi e Lavinia Biagiotti Cigna in aggiunta agli attuali 10 in carica.

Nel corso dell'Assemblea è stato inoltre presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, che ha chiuso con ricavi netti dalla vendita di nuovi yacht ("Ricavi Netti Nuovo" ) pari a 840,2 milioni di Euro, in crescita del 13,4% rispetto a 740,7 milioni di euro nel 2022. L 'Ebitda risulta pari a 157,5 milioni di Euro, in crescita del 21,5% rispetto a 129,6 milioni di euro nel 2022, l'Ebit pari a 125,9 milioni di euro, in crescita del 22,5% rispetto a 102,7 milioni di euro nel 2022, un utile netto di Gruppo pari a 92,8 milioni di euro, in crescita del 25,2% rispetto a 74,2 milioni di euro nel 2022 e una posizione finanziaria netta di cassa pari a 140,5 milioni di euro, in aumento di 40,2 milioni di euro rispetto a 100,3 milioni di euro al 31 dicembre 2022.