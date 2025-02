La Spezia: maltempo, frane nell'entroterra a causa delle piogge abbondanti

Disagi nello Spezzino per alcune frane verificatesi a causa delle forti piogge cadute in nottata.

Le piogge delle ultime ore hanno provocato una frana su una strada comunale a Calice al Cornoviglio, nell'entroterra. Risultano isolate 25 persone. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e i tecnici del Comune, le operazioni sono monitorate dalla Sala Operativa della Protezione civile. L'assessore alla protezione civile Giacomo Raul Giampedrone è in contatto con il sindaco Federica Pecunia in attesa di aggiornamenti. In tarda mattinata è previsto il consulto tecnico del geologo per il disgaggio e la messa in sicurezza del versante.



I tecnici della Provincia della Spezia sono intervenuti questa mattina anche lungo la Strada Provinciale SP 11, nella zona di Tirolo, nel comune di Bolano, a seguito di un cedimento del fondo stradale aggravato dalla pioggia della scorsa notte. Sul posto, oltre ai tecnici dell'Ente, anche il personale del Comune di Bolano.



A titolo precauzionale la strada SP11, nel tratto interessato, ovvero in località Tirolo, è stata chiusa al traffico e resterà chiusa sino alla definizione dell'intervento necessario alla messa in sicurezza. Nei prossimi giorni, con il miglioramento del meteo, sarà possibile effettuare un sopralluogo più accurato nella zona sottostante la carreggiata per stabilire l'entità del probabile movimento famoso. Al termine del controllo sarà valutata la situazione e disposto un intervento definitivo.



L'Interruzione viaria coinvolge un tratto di strada limitato, in ogni caso le abitazioni della zona sono raggiungibili da percorsi alternativi. In questi giorni il personale tecnico della Provincia è anche impegnato nella risoluzione di una serie di piccoli eventi franosi che stanno interessando le strade della Val di Vara e della costa, compresa la SP530 di Porto Venere, la cui entità non richiede provvedimenti viabilistici di limitazione.

