La Spezia, luci ed effetti sonori più tenui: l'Ipercoop "Le Terrazze" diventa più inclusiva verso le persone con autismo

Grazie alla collaborazione tra Coop Liguria e Fondazione Aut Aut E.t.s. - nata su impulso di Fondazione Carispezia insieme a Fondazione Il Domani dell’Autismo e Agapo Odv - l’Ipercoop Le Terrazze della Spezia è diventato “Autism friendly”, progetto che ha ottenuto il patrocinio di Regione Liguria per la sua valenza sociale.

Su suggerimento della Fondazione, la comunicazione dell’ipermercato è stata completamente rinnovata, integrando le scritte che identificano le corsie con immagini a colori, più leggibili per le persone con autismo.

Il personale ha svolto una formazione specifica tramite un corso online appositamente realizzato con Axioma, i cui contenuti sono stati validati dalla Fondazione. L’equipe di Direzione, invece, ha trascorso un’intera giornata presso Luna Blu - struttura realizzata da Fondazione Carispezia in via Fontevivo alla Spezia, che nell’ambito di AUT AUT lavora sull’inclusione lavorativa delle persone con autismo - per approfondire ancora di più la conoscenza del tema e incontrare di persona alcuni dei ragazzi seguiti con le loro famiglie.

Infine è stata istituita l’ora blu, cioè un momento, nell’arco della settimana da dedicare espressamente ai bisogni delle persone con autismo: in quell’ora le luci saranno attenuate e gli annunci inibiti, chiedendo a Soci e clienti di fare la propria parte, evitando di alzare la voce e produrre rumori molesti

All’Ipercoop Le Terrazze l’ora blu sarà il mercoledì, dalle 14 alle 15.

Analoghe misure saranno adottate a brevissimo anche nel superstore di Via Saffi, il cui personale è già stato formato e che proporrà l’ora blu sempre il mercoledì, ma dalle 15 alle 16.

All’Ipercoop Le Terrazze - e negli altri punti vendita Coop spezzini - sono inoltre stati inseriti in assortimento cinque formati di pasta prodotti dal laboratorio di Luna Blu, nel quale attualmente lavorano 16 ragazzi con autismo, affiancati da professionisti. L’obiettivo, se ci saranno le condizioni, è arrivare a proporre i loro prodotti in tutti i supermercati Coop dell’area spezzina.

“L’inclusione è un tema portante per Coop Liguria - spiega il Presidente Roberto Pittalis - una Cooperativa abituata a fare rete sul territorio collaborando con associazioni e Istituzioni. Questo progetto lo abbiamo fortemente voluto, perché vogliamo offrire risposte efficaci a tutti i cittadini, anche quelli che hanno necessità speciali. Recentemente la nostra Cooperativa ha ottenuto la certificazione per le Pari Opportunità: un traguardo importante, che però non può e non deve rimanere circoscritto all’ambito della parità uomo/donna. Siamo certi che i nostri Soci e clienti comprenderanno il valore dell’iniziativa, aiutandoci a rendere l’ipermercato accogliente per le persone con autismo durante l’ora blu”.

"Con questo progetto – commenta Paolo Cornaglia Ferraris, Presidente di Fondazione AUT AUT E.t.s. - proviamo a immaginare un altro tipo di città, aperta alla differenza. Uno spazio dove sperimentare altre relazioni e modi di vivere, aperto alla neurodivergenza. Abbiamo cominciato con Luna Blu e Sant'Anna Hostel. Oggi proseguiamo con Coop Liguria, perché anche lo shopping diventi amico dell'autismo. Una città così, orgogliosamente autistica, avrà molto da offrire a tutti".

“Siamo veramente orgogliosi di questo importante traguardo della Fondazione AUT AUT – dichiara Linda Messini, Vice Presidente di Fondazione Carispezia. – Dal 2016 lavoriamo insieme a due associazioni di genitori del nostro territorio impegnate quotidianamente per offrire nuove opportunità ai giovani adulti con autismo. Con le strutture Luna Blu e Sant’Anna Hostel abbiamo compiuto passi significativi verso la realizzazione di questo obiettivo. Il nostro cammino è stato ricco di piccoli e continui traguardi, con l’intento di aprirsi sempre di più alla comunità, non solo locale, e alla sinergia con altri enti e realtà. Questa collaborazione con Coop Liguria segnerà un ulteriore passo importante, permettendo di far conoscere la Fondazione AUT AUT su una scala più ampia e arricchendo le attività a beneficio di tutti i ragazzi e ragazze con autismo coinvolti. Insieme, possiamo continuare a costruire un futuro più inclusivo, offrendo opportunità e sostegno per realizzare appieno il loro potenziale”.

“Iniziative come questa – dichiara l’assessore alle Politiche sociali di Regione Liguria Giacomo Giampedrone – puntano all’inclusione e offrono strumenti concreti per migliorare la qualità della vita delle persone autistiche, oltre a contribuire a cambiare l’approccio della collettività verso di loro: non sono solo i singoli a dover cercare l’inclusione, ma è anche la società nel suo complesso che deve impegnarsi nel farli sentire coinvolti e a proprio agio nella quotidianità, anche in attività semplici come il fare la spesa. Questa iniziativa dimostra la grande sensibilità verso i temi sociali di Coop Liguria e sono orgoglioso che la prima provincia a essere coinvolta sia quella della Spezia. Un territorio che, tra l’altro, può contare su una realtà preziosa come l’associazione Aut Aut, che ha collaborato anche a questo progetto e che è spesso a fianco della Regione Liguria nelle iniziative di sostegno alle persone con disturbo dello spettro autistico e alle loro famiglie. Tra le ultime misure intraprese dalla Regione, ad esempio, c’è lo stanziamento di oltre 2,5 milioni di fondi ministeriali per gli interventi sociali a loro dedicati, gestiti con una procedura di co-progettazione, che hanno visto l’adesione di più di 40 enti del Terzo Settore”.

“Un progetto importante che mira a un futuro più inclusivo e solidale, rispettoso di esigenze e sensibilità specifiche – sottolinea anche il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - e che contestualmente sensibilizza la cittadinanza promuovendo una maggiore conoscenza dell’autismo. Un ringraziamento a Coop Liguria e Fondazione AUT AUT per questa preziosa iniziativa per tutta la comunità”.

“Fare la spesa, entrare in un supermercato, per una persona autistica può essere difficile. Chi è affetto da questa patologia – spiega il Direttore Generale della ASL5 La Spezia Paolo Cavagnaro - può soffrire di iperacusia e mal tollerare, quindi, rumori che normalmente non sono fastidiosi per le persone neurotipiche. Lo stesso accade per la sensibilità visiva che è superiore alla media e comporta una percezione maggiore dell’intensità dei colori. L’ora blu che partirà nell’Ipercoop Le Terrazze è un’iniziativa lodevole che permetterà a queste persone di poter fare la spesa in maniera più agevole, limitando al minimo i fattori che per loro sono di loro disturbo, e soprattutto di aggiungere un tassello importante nel processo di autonomizzazione e indipendenza”.