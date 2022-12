La Spezia la provincia con il reddito pro capite più basso della Liguria

Il reddito pro capite più basso della Liguria, poco più di 18 mila euro nel 2021. Con meno imprese attive, ma più personale. Il traino del turismo, con quasi il 30% delle entrate previste per settore economico, e una lieve flessione del porto per quel che riguarda il movimento totale di merci in termini di tonnellate rispetto allo scorso anno, -1,2%. Aumentano tra il 2021 e il 2022 gli addetti impiegati alla Spezia, +4,7%, con un +17,6% del settore turistico e della ristorazione e un +7,5% nel settore delle costruzioni. Sono alcuni dei dati che emergono dal report fornito oggi dalla Camera di Commercio Riviere di Liguria sull'andamento economico fotografato nel territorio spezzino. L'ente ha fatto il punto oggi alla Spezia in occasione del primo anno di mandato del nuovo consiglio camerale.

"La Camera di Commercio Riviere di Liguria - ha commentato il presidente Enrico Lupi - rappresenta circa centomila imprese che vanno da Ventimiglia a Sarzana e che presentano peculiarità di assoluto valore: dal 2016, anno della fusione dei tre precedenti enti camerali ad oggi, si è lavorato per armonizzare e non spersonalizzare le tre realtà di Imperia, La Spezia, Savona". Dal 14 dicembre 2021 il consiglio si è riunito sei volte. Tra le attività annoverate nel 2022 il supporto alle imprese per quel che riguarda i ristori Covid e le calamità naturali, la digitalizzazione, servizi di assistenza alle piccole e medie imprese esportatrici, partecipazione a progetti di studio e di valorizzazione turistica, orientamento al lavoro e alle professioni. Tra le priorità del 2023, la razionalizzazione del patrimonio immobiliare esistente nelle tre sedi provinciali.

"Abbiamo in programma la dismissione degli asset immobiliari non ritenuti più strategici per le funzioni dell'ente allo scopo di creare valore da destinare al sostegno delle imprese e a rendere più efficienti i servizi della Camera". Alla conferenza erano presenti anche il vicepresidente vicario Davide Mazzola e il segretario generale Marco Casarino.