La Spezia, inaugurati due macchinari medici di ultimissima generazione

di Edoardo Cozza

Si tratta di un acceleratore lineare installato presso la Radioterapia dell’azienda sanitaria e il nuovo mammografo ne poliambulatorio di Bragarina

Il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti, insieme al direttore generale della Asl5 Paolo Cavagnaro, ha inaugurato oggi pomeriggio alla Spezia il nuovo acceleratore lineare installato presso la Radioterapia dell’azienda sanitaria e il nuovo mammografo, presso il poliambulatorio di Bragarina.

“Si tratta di due apparecchiature di ultima generazione – afferma il governatore - molto avanzate dal punto di vista tecnologico. Da qui a pochi anni, grazie alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai fondi ex articolo 20 destinati al rinnovo dei grandi macchinari sanitari, per oltre 9,5 milioni di euro complessivi, verranno acquistate molte altre strumentazioni per diagnosi e terapie”.