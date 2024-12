La Spezia: in piazza Europa la Casa di Babbo Natale

Appuntamento speciale il 23 e 24 dicembre in Piazza Europa con “La Spezia in Festa 2024”, il ricco calendario di eventi pensato per animare le vie e le piazze della città, accompagnando gli spezzini e i turisti durante lo shopping e rendendo la permanenza in città ancora più piacevole.

In queste due giornate, Piazza Europa si trasformerà in un angolo incantato del Natale, offrendo un evento speciale dedicato ai più piccoli. A partire dalle 16, bambini e famiglie potranno vivere momenti di magia insieme a un Elfo e a un Babbo Natale un po' pasticcione, in un’atmosfera di festa e allegria.

I bambini saranno accolti dall'Elfo, che li inviterà a scrivere la loro letterina per Babbo Natale, esprimendo i loro desideri. E non finisce qui: Babbo Natale sarà presente per raccogliere tutte le letterine e scattare tante foto con grandi e piccini. “La Spezia in Festa 2024” è una rassegna organizzata da Ema70 Eventi, con il patrocinio e la collaborazione del Comune della Spezia.