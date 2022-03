La Spezia, guidava con la patente revocata per due incidenti. Confiscato il mezzo

di Redazione

Non ha mai pagato una multa dopo essere stata scoperta a guidare con un tasso alcolemico superiore di quattro volto al consentito

Aveva già provocato due incidenti stradali, uno dei quali con feriti, mentre guidava ubriaca, cosa che le era costata la revoca della patente.

Ma la donna di 65 anni ci ha riprovato ed è stata fermata durante un posto di controllo stradale della Polizia locale a La Spezia, per la seconda volta nel giro di un mese.

La prima volta, nell'agosto 2021, le è stata comminata una multa salatissima perché aveva provocato l'incidente guidando con un tasso alcolemico di 4 volte superiore al consentito. Il verbale non era mai stato pagato e quindi, fermata nuovamente lo scorso febbraio, è stata segnalata all'Autorità Giudiziaria per il reato specifico previsto nel caso di recidiva.

La conducente è stata poi fermata dalla Polizia Locale venerdì scorso e ha collezionato un'altra denuncia penale di cui dovrà rispondere in Tribunale. Questa volta, però, gli Agenti sono riusciti a contattare il proprietario dell'autovettura guidata dalla donna, il quale ha riferito che il veicolo, benché ancora a lui intestato, era di fatto passato nella proprietà della conducente, sebbene le formalità del passaggio non fossero ancora concluse. È quindi scattata anche la confisca del mezzo che sarà acquisito dallo Stato per la successiva vendita all'asta.