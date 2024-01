La Spezia, Giorno della Memoria: intitolata una via a Rita Levi Montalcini

Questa mattina il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha inaugurato ed intitolato a Rita Levi-Montalcini il nuovo tratto di strada che unisce Via delle Casermette a via Pitelli. All'inaugurazione e alla cerimonia di intitolazioni erano presenti gli assessori ai Lavori Pubblici Pietro Antonio Cimino e alla Toponomastica Maria Grazia Frijia. L'area fa parte di un più ampio lotto in Località Pagliari inserito nel Progetto Miglio Blu per la valorizzazione delle attività legate alla nautica.

"Una strada che si colloca all'interno di un'area in profonda trasformazione denominata "Ex Casermette" che diventerà un polo produttivo d'eccellenza per la nautica da diporto, a servizio del Miglio Blu e dedicata ad uno dei principali settori trainanti e in costante crescita per l'economia spezzina - dichiara Peracchini - ma anche una strada a servizio della cittadinanza con parcheggi, piste ciclabili e di collegamento con il Campo Sportivo Cimma e la Batteria Valdilocchi. Dedicarla a Rita Levi-Montalcini nel Giorno della Memoria è un segno di rispetto verso una scienziata che rappresenta un faro per tutti noi: per l'eredità scientifica che ci ha lasciato, per il suo impegno nel promuovere l'importanza della formazione e i diritti delle donne nella scienza, ma soprattutto per la determinazione con la quale si oppose alle leggi razziali in nome della ricerca scientifica e del progresso dell'umanità".