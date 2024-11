La Spezia, economia del mare, sindaco Peracchini: "Noi capitale mondiale del settore"

"La Spezia continua a crescere e a consolidarsi come una delle principali realtà italiane nell'economia del mare". Con queste parole, il sindaco Pierluigi Peracchini ha commentato i dati del XII Rapporto sull'Economia del Mare, pubblicato lo scorso luglio, che confermano la città come punto di riferimento nazionale per questo settore.

Valore aggiunto - Secondo il rapporto, l'economia del mare genera alla Spezia un valore aggiunto di 1.145,3 milioni di euro, posizionando la città al terzo posto in Italia, con un incremento significativo rispetto ai 812 milioni registrati nell’anno precedente. "Questo risultato sottolinea la forza di un settore che cresce a ritmi sostenuti e che ha un impatto sempre più rilevante sull'economia locale", spiega una nota.

Incidenza delle imprese - La Spezia si distingue anche per l’incidenza delle imprese legate all’economia del mare: è la prima provincia italiana in questo ambito, con un aumento di 0,3 punti percentuali rispetto all’anno precedente. Inoltre, la provincia spezzina ha superato un importante traguardo, passando dal secondo al primo posto per l'incidenza dell'export del settore della cantieristica sul totale provinciale. L'export del comparto nautico ha raggiunto i 641,5 milioni di euro, mentre gli occupati nella blue economy sono 14.411.

Numeri - "Ormai, La Spezia è riconosciuta a livello mondiale come capitale della nautica e del design nautico", ha aggiunto Peracchini. "La città ospita alcune delle aziende più prestigiose al mondo nel settore dei yacht e superyacht, con oltre 14.000 occupati impegnati nell’economia del mare".

Miglio Blu - Peracchini ha poi sottolineato l'importanza di sostenere ulteriormente questo settore attraverso iniziative come il Miglio Blu, un progetto strategico che punta a rafforzare il distretto nautico della città, rendendolo sempre più competitivo a livello internazionale. "Il Miglio Blu integrerà tutti gli attori della Blue Economy, creando un ecosistema in cui la ricerca, l'innovazione e la produzione si uniscono per fare della Spezia un hub globale nella progettazione e produzione di prodotti nautici unici".